Ambasador usuwa komentarze na temat Trumpa

Jak wytłumaczono, Rudd "pełniąc wcześniej funkcję szefa niezależnego think tanku w USA, regularnie komentował amerykańską politykę". Po ogłoszeniu wyników w wyborach prezydenckich w USA usunął jednak "wcześniejsze komentarze ze swojej osobistej strony internetowej i z kanałów w mediach społecznościowych". Zrobił to "z szacunku dla urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych", ale też po to, "by wyeliminować możliwość błędnej interpretacji takich komentarzy, jako odzwierciedlających jego stanowisko jako ambasadora, a co za tym idzie, poglądy rządu Australii".