"Będą latać przez Bałtyk lub Morze Czarne, aby handlować z Rosją". Łukaszenka grozi Polsce i Litwie

- Teraz pokażemy im, co to sankcje - mówił Alaksandr Łukaszenka w czasie piątkowego spotkania z pracownikami mleczarni w Orszy w obwodzie witebskim.

Na celowniku prezydenta Białorusi znalazły się głównie takie kraje, jak Polska i Litwa. - Poleciłem rządowi, aby złożył propozycję przekierowania wszystkich przepływów handlowych z litewskich portów do innych - mówił Łukaszenka. - Zobaczymy, jak będą żyć. Trzydzieści procent litewskiego budżetu pochodzi z przepływu ładunków przez ten kraj. Czego jeszcze potrzebują? - nie krył oburzenia. Odnosząc się do Polski, prezydent mówił o "odcięciu tranzytu przez jego kraj do Chin i Rosji". - Teraz będą latać przez Bałtyk lub Morze Czarne, aby handlować z Rosją - ogłosił, mając na uwadze w tym przypadku także Litwę.