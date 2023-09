Rażony prądem dyrygent o interwencji policji. "Wykonywałem swoją pracę, nie zrobiłem nic złego"

O sytuacji, która miała miejsce 14 września w mieście Birmingham w Alabamie, informowaliśmy w środę . Doszło do niej podczas występu orkiestry po zwycięskim wyjazdowym meczu futbolowej drużyny szkolnej z Minor High School z ekipą z lokalnego liceum. Po zakończeniu meczu, kiedy funkcjonariusze kierowali kibiców do wyjścia, orkiestry obu rywalizujących na boisku szkół nadal grały. Policjanci poprosili ich dyrygentów żeby skończyli i opuścili stadion. Dyrygent orkiestry gospodarzy spełnił ich prośbę, ale dyrygujący przyjezdnym zespołem Johnny Mims kazał swoim muzykom grać dalej.

Miejscowa policja udostępniła nagranie z kamery przymocowanej do munduru jednego z interweniujących funkcjonariuszy. Jak wynika z zapisu dyrygent wielokrotnie powtarzał policjantom, by "zeszli mu z oczu" i ignorował ich prośby. Gdy gasną światła, a orkiestra w końcu przestaje grać, Mims schodzi z trybun, a za nim policjanci. Wtedy dochodzi do przepychanki. W jej trakcie jeden z policjantów wyjmuje paralizator i razi dyrygenta prądem, ten pada na ziemię. Z nagrania nie wynika jednoznacznie, by Mims był szczególnie agresywny czy stwarzał zagrożenie dla kogokolwiek.

Alabama. Rażony prądem dyrygent "w szoku"

Po wydarzeniach w mediach pojawiły się wypowiedzi Mimsa. - Nic, co robiliśmy, nie zagrażało lokalnej społeczności, kibicom czy szkole. Wszyscy dobrze się bawili. Ciężko mi się z tym uporać - podkreślił 39-latek w rozmowie z publicznym portalem NPR. Wyjaśnił, że po zdarzeniu nadal dochodzi do siebie - nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. - Jako chrześcijanin jestem powołany do przebaczania, ale ta sytuacja budzi we mnie obawy w stosunku do policji. Nie wiesz, jakie mogą mieć intencje, nawet jeśli robisz coś dobrego - dodał.