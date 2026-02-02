Dziennikarka BBC: wszyscy przyzwyczajamy się do tego, że książę Andrzej już nie będzie księciem Źródło: TVN24, Reuters

Amerykański adwokat kobiety, Brad Edwards, powiedział w sobotę mediom brytyjskim, że do kontaktów miało dojść w 2010 roku w rezydencji księcia - obecnie pozbawionego tytułu - w zachodniej części Londynu, gdy kobieta miała 20 lat.

Edwards dodał, że po spędzeniu nocy z Andrzejem kobieta została oprowadzona po Pałacu Buckingham.

Prawnik reprezentuje ponad 200 kobiet oskarżających Epsteina o przestępstwa seksualne. Był też adwokatem Virginii Giuffre, która w 2021 roku oskarżyła księcia Andrzeja, twierdząc, że w 2001 roku, gdy miała 17 lat, została przez niego wykorzystana seksualnie. W kwietniu 2025 roku kobieta odebrała sobie życie. Kobieta była jedną z pierwszych osób, które domagały się postępowania karnego przeciwko Epsteinowi i jedną z najbardziej prominentnych jego oskarżycielek.

Gdy w październiku ubiegłego roku opublikowano pośmiertnie wspomnienia Giuffre, Andrzej został pozbawiony tytułu książęcego i zmuszony do opuszczenia luksusowej rezydencji w Windsorze. Od tego czasu występuje już tylko pod nazwiskiem Mountbatten Windsor.

Prawnik kobiety o pozwie cywilnym przeciwko byłemu księciu

Według Edwardsa pozbawienie tytułu pozwoliło byłemu księciu utrzymywać, że nie ma pieniędzy i możliwości wypłacenia zadośćuczynienia. Dodał, że jego klientka rozważa złożenie pozwu cywilnego przeciw byłemu członkowi rodziny królewskiej w imieniu poszkodowanych kobiet.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że były książę, który często występuje w najnowszej, ostatniej transzy dokumentów z akt spraw dotyczących Epsteina, powinien złożyć zeznania przed komisją amerykańskiego Kongresu.

W dokumentach znajdowały się między innymi zdjęcia przedstawiające Andrzeja pochylającego się nad leżącą na podłodze młodą kobietą.

Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina Źródło: DOJ/Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Forum

W listopadzie ubiegłego roku działająca w amerykańskim Kongresie komisja, która bada sprawę Epsteina, zwróciła się do byłego księcia z prośbą o poddanie się przesłuchaniu w sprawie prowadzonego śledztwa. W oświadczeniu napisano, że zebrane dowody na temat znajomości członka brytyjskiej rodziny królewskiej z przestępcą "potwierdzają podejrzenia, że (Andrzej) może posiadać cenne informacje na temat przestępstw popełnionych przez Epsteina i jego wspólników".

Były książę nie odpowiedział na prośbę agencji Reuters o komentarz w sprawie najnowszych informacji ujawnionych w aktach Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Pałac Buckingham odmówił komentarza.

Relacje byłego księcia z Epsteinem

65-letni były książę dotychczas zaprzeczał ujawnianym w aktach Epsteina informacjom oraz twierdzi, że nie utrzymywał kontaktów z finansistą po skazaniu Epsteina w 2008 roku, z wyjątkiem wizyty w Nowym Jorku w 2010 roku, której celem było zakończenie ich relacji.

Nowe dokumenty dotyczące Epsteina opublikowane w piątek przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zawierały e-maile, które wskazywały, że brat króla Karola utrzymywał regularny kontakt z Epsteinem przez ponad dwa lata po tym, jak ten został uznany winnym przestępstw seksualnych. Śledztwo BBC wykazało, że Epstein wysłał do Wielkiej Brytanii znaczną liczbę kobiet lotami komercyjnymi i prywatnymi samolotami.

Książę Andrzej Źródło: PAP/EPA/ANDY RAIN

Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który w 2008 roku został skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji. Potem postawiono mu poważniejsze zarzuty, dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt. Został znaleziony martwy w 2019 roku w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

