Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejna kobieta oskarża byłego księcia. Twierdzi, że Epstein wysyłał ją do Londynu

Książę Andrzej
Dziennikarka BBC: wszyscy przyzwyczajamy się do tego, że książę Andrzej już nie będzie księciem
Źródło: TVN24, Reuters
Kolejna kobieta twierdzi, że przestępca seksualny Jeffrey Epstein wysłał ją do Wielkiej Brytanii, gdzie miała być wykorzystywana seksualnie przez ówczesnego księcia Yorku Andrzeja. Prawnik kobiety przekazał, że ta nie wyklucza pozwu cywilnego przeciwko byłemu członkowi brytyjskiej rodziny królewskiej.

Amerykański adwokat kobiety, Brad Edwards, powiedział w sobotę mediom brytyjskim, że do kontaktów miało dojść w 2010 roku w rezydencji księcia - obecnie pozbawionego tytułu - w zachodniej części Londynu, gdy kobieta miała 20 lat.

Edwards dodał, że po spędzeniu nocy z Andrzejem kobieta została oprowadzona po Pałacu Buckingham.

Prawnik reprezentuje ponad 200 kobiet oskarżających Epsteina o przestępstwa seksualne. Był też adwokatem Virginii Giuffre, która w 2021 roku oskarżyła księcia Andrzeja, twierdząc, że w 2001 roku, gdy miała 17 lat, została przez niego wykorzystana seksualnie. W kwietniu 2025 roku kobieta odebrała sobie życie. Kobieta była jedną z pierwszych osób, które domagały się postępowania karnego przeciwko Epsteinowi i jedną z najbardziej prominentnych jego oskarżycielek.

Gdy w październiku ubiegłego roku opublikowano pośmiertnie wspomnienia Giuffre, Andrzej został pozbawiony tytułu książęcego i zmuszony do opuszczenia luksusowej rezydencji w Windsorze. Od tego czasu występuje już tylko pod nazwiskiem Mountbatten Windsor.

Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"

Prawnik kobiety o pozwie cywilnym przeciwko byłemu księciu

Według Edwardsa pozbawienie tytułu pozwoliło byłemu księciu utrzymywać, że nie ma pieniędzy i możliwości wypłacenia zadośćuczynienia. Dodał, że jego klientka rozważa złożenie pozwu cywilnego przeciw byłemu członkowi rodziny królewskiej w imieniu poszkodowanych kobiet.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że były książę, który często występuje w najnowszej, ostatniej transzy dokumentów z akt spraw dotyczących Epsteina, powinien złożyć zeznania przed komisją amerykańskiego Kongresu.

W dokumentach znajdowały się między innymi zdjęcia przedstawiające Andrzeja pochylającego się nad leżącą na podłodze młodą kobietą.

Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina
Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina
Źródło: DOJ/Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Forum

W listopadzie ubiegłego roku działająca w amerykańskim Kongresie komisja, która bada sprawę Epsteina, zwróciła się do byłego księcia z prośbą o poddanie się przesłuchaniu w sprawie prowadzonego śledztwa. W oświadczeniu napisano, że zebrane dowody na temat znajomości członka brytyjskiej rodziny królewskiej z przestępcą "potwierdzają podejrzenia, że (Andrzej) może posiadać cenne informacje na temat przestępstw popełnionych przez Epsteina i jego wspólników".

Były książę nie odpowiedział na prośbę agencji Reuters o komentarz w sprawie najnowszych informacji ujawnionych w aktach Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Pałac Buckingham odmówił komentarza.

Relacje byłego księcia z Epsteinem

65-letni były książę dotychczas zaprzeczał ujawnianym w aktach Epsteina informacjom oraz twierdzi, że nie utrzymywał kontaktów z finansistą po skazaniu Epsteina w 2008 roku, z wyjątkiem wizyty w Nowym Jorku w 2010 roku, której celem było zakończenie ich relacji.

Nowe dokumenty dotyczące Epsteina opublikowane w piątek przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zawierały e-maile, które wskazywały, że brat króla Karola utrzymywał regularny kontakt z Epsteinem przez ponad dwa lata po tym, jak ten został uznany winnym przestępstw seksualnych. Śledztwo BBC wykazało, że Epstein wysłał do Wielkiej Brytanii znaczną liczbę kobiet lotami komercyjnymi i prywatnymi samolotami.

Książę Andrzej
Książę Andrzej
Źródło: PAP/EPA/ANDY RAIN

Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który w 2008 roku został skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji. Potem postawiono mu poważniejsze zarzuty, dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt. Został znaleziony martwy w 2019 roku w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

OGLĄDAJ: Silny mróz w Polsce. Wydanie specjalne w TVN24
Torosy na plaży w Mikoszewie

Silny mróz w Polsce. Wydanie specjalne w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Torosy na plaży w Mikoszewie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDY RAIN

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewskaJeffrey Epstein
Czytaj także:
imageTitle
Rybakina goni Świątek. Imponujący awans Linette
Najnowsze
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Autostrada A2 stoi w obu kierunkach po pożarze ciężarówek
Poznań
W zdarzeniu uczestniczyło trzech chłopców (zdjęcie ilustracyjne)
Niektóre szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz
WARSZAWA
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor Realu kontuzjowany. Wiadomo, ile ma pauzować
EUROSPORT
16-latek na podwójnej ciągłej wyprzedził nieoznakowany radiowóz (zdj. ilustracyjne)
Pędził na interwencję nieoznakowanym radiowozem. Policjanta zatrzymała drogówka
Kraków
Policja (zdj. ilustracyjne)
10-latek wjechał motocyklem w dwie osoby, są w ciężkim stanie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Duński geniusz z rekordem wszech czasów
EUROSPORT
Wojciech Michniewski
Nie żyje Wojciech Michniewski
Kultura i styl
Zatrzymany Ralf G.
Akcja agentów FBI w Polsce. Zatrzymany ma trafić do USA
Kielce
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
METEO
Cezary Tomczyk
"Tego zabrakło". Tomczyk o "próbie rozegrania parlamentarzystów"
Polska
imageTitle
Prevc deklasuje rywali nie tylko na skoczni
EUROSPORT
Elon Musk
Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach
Świat
Gliwicka fabryka Opla zwiększyła produkcję samochodów o połowę
Ogromna redukcja etatów. "Przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19"
BIZNES
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna ma być jeszcze mroźniejsza
METEO
Mróz w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Powrót rosyjskiej skandalistki. "Wreszcie się udało"
EUROSPORT
40 min
superwizjer metamizol rodzina Hiszpanska
PremieraOtarli się o śmierć po jego zażyciu. Zakazany w 30 krajach lek w Polsce jest bez recepty
Superwizjer
dziecko ice
Zatrzymany pięciolatek wrócił do domu. "Perfidna żądza nieokiełznanej władzy nie zna granic"
Świat
imageTitle
Rakieta z historycznego meczu sprzedana za rekordową sumę
EUROSPORT
Zimna noc, mróz
14 województw z ostrzeżeniami przed mrozem. Apel policji
METEO
Bad Bunny z Grammy
Wielka noc Kendricka Lamara i Bad Bunny'ego. Grammy 2026 w pigułce
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Bramkarz ogłuszony, przerwali mecz. "Bezsensowne zachowanie"
EUROSPORT
Austin, Teksas
"Dzwonek alarmowy dla republikanów" w tym stanie
Świat
Donald Trump
Trump odpowiada przywódcy Iranu. "Przekonamy się, czy miał rację"
Świat
Zimna noc, mróz
Lodowata noc, data rozmów pokojowych, polskie nazwisko w aktach Epsteina
TO WARTO WIEDZIEĆ
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
METEO
Miroslav Lajczak
"Potem dostajesz dziewczyny". Doradca premiera Słowacji w dokumentach Epsteina
Świat
imageTitle
Trump dopiął swego. Pierwszy tytuł od 2024 roku
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica