Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dwa państwa zakazują wjazdu Amerykanom 

shutterstock_2563520139
Agenci ICE przeprowadzili nalot na imigrantów w fabryce Hyundai
Źródło: CNN
Mali i Burkina Faso zapowiedziały, że zabronią wstępu na swoje terytorium obywatelom Stanów Zjednoczonych. Ma to być odpowiedź tych dwóch afrykańskich państw na analogiczny zakaz ze strony amerykańskiej administracji.

Mali i Burkina Faso to dwa państwa zachodniej Afryki, których obywatele zostali niedawno objęci całkowitym zakazem wjazdu do USA na mocy decyzji administracji prezydenta Donalda Trumpa. W oddzielnych oświadczeniach władze tych krajów poinformowały, że zastosują takie same ograniczenia wobec obywateli amerykańskich chcących wjechać do ich krajów.

Minister spraw zagranicznych Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traore powiedział, że jego rząd działa zgodnie z "zasadą wzajemności". Ministerstwo spraw zagranicznych Mali zaapelowało z kolei o "wzajemny szacunek i suwerenną równość". Władze Mali dodały też, że wyrażają ubolewanie z powodu decyzji USA stwierdzając, że "tak ważną decyzję podjęto bez wcześniejszych konsultacji".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"

Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"

Maja Piotrowska
Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili

Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili

BIZNES

Trump zakazuje wjazdu do USA

Od początku drugiej kadencji Donald Trump zaostrza kontrolę imigracyjną, a teraz zdecydował się na uniemożliwienie obywatelom kolejnych, wybranych państw wjazdu do USA. Po nowym roku zakaz całkowity lub częściowy objął obywateli jednej piątej państw na świecie - komentuje BBC.

Według informacji przekazanych przez administrację Białego Domu zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych od początku przyszłego roku zostaną objęci głównie obywatele państw afrykańskich, m.in. Burkina Faso, Mali, Nigru, Sudanu Południowego, ale też np. posiadacze paszportów Autonomii Palestyńskiej.

O tym, że ograniczenia w podróżach i migracji zostaną rozszerzone, prezydent informował krótko po aresztowaniu obywatela Afganistanu w związku ze strzelaniną, w której zginęła żołnierka Gwardii Narodowej. Wówczas, jak pisze "New York Times", sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem zaleciła Trumpowi, by wprowadził "całkowity zakaz podróży dla każdego cholernego państwa, które zalewa nasz kraj zabójcami, pijawkami i ćpunami".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy

"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy

Monika Winiarska
Trump chce mieć swój łuk triumfalny. Niedługo ruszy budowa

Trump chce mieć swój łuk triumfalny. Niedługo ruszy budowa

Na listę z całkowitym zakazem wjazdu do USA trafiły wówczas m.in. Laos i Sierra Leone. O 15 państw powiększyła się ponadto lista państw z nałożonymi przez Stany Zjednoczone ograniczeniami wjazdu.

Swoją decyzję Biały Dom tłumaczył "ochroną bezpieczeństwa USA". Administracja Trumpa twierdzi, że w państwach, z których podróże zostały objęte ograniczeniami, "powszechna jest korupcja, fałszywe lub niewiarygodne dokumenty cywilne i rejestry karne", co utrudnia weryfikację ich obywateli pod kątem wjazdu do USA. Stwierdzono też, że niektóre z państw odmawiały przyjęcia swoich obywateli, gdy mieli oni zostać deportowani.

Spod zakazu wyjęte są osoby już mieszkające w USA, posiadające wizy, dyplomaci i sportowcy, którzy biorą udział w imprezach sportowych.

Kto nie wjedzie do USA od 2026 roku

Państwa objęte pełnym zakazem wjazdu do USA dla obywateli po 1 stycznia 2026 to: Afganistan, Birma, Burkina Faso, Czad, Erytrea, Gwinea Równikowa, Haiti, Iran, Jemen, Kongo, Laos, Libia, Mali, Niger, Sierra Leone, Somalia, Sudan Południowy, Sudan oraz Syria. Zakaz dotyczy też osób podróżujących z dokumentami wydanymi przez Autonomię Palestyńską.

Państwa objęte częściowymi restrykcjami to: Angola, Antigua i Barbuda, Benin, Burundi, Dominika, Gabon, Gambia, Kuba, Malawi, Mauretania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Tonga, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia i Zimbabwe.

Krytycy polityki imigracyjnej Trumpa twierdzą, jak pisze "NYT", że te posunięcia są "kolejnym przejawem pogardy prezydenta dla imigrantów, zwłaszcza tych z Afryki i Bliskiego Wschodu".

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: BBC, NBC News, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Robert Hale/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpBurkina FasoMali
Czytaj także:
imageTitle
Roberto Carlos opuścił szpital po operacji serca
EUROSPORT
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy
WARSZAWA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow
Jest nowy szef biura Zełenskiego i nowy szef wywiadu
Świat
Elon Musk
Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych
BIZNES
"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to wczoraj, ani Berlin
"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin
Zuzanna Karczewska
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, jego córka Ju Ae (po prawej od Kima) i jego żonę Ri Sol Ju (po prawej od Ju Ae) idący w kierunku Mauzoleum Kumsusan
Nastoletnia córka dyktatora na uroczystości u boku ojca. Ważny znak
Świat
imageTitle
Nie żyje polski olimpijczyk. Tragiczny wypadek
EUROSPORT
Kwiaty i znicze dla uczczenia pamięci ofiar pożaru w Szwajcarii
Polak wśród rannych w pożarze w Szwajcarii. Jest potwierdzenie MSZ
Świat
Legionowo chce ograniczyć sprzedaż fajerwerków (zdjęcie ilustracyjne)
Sześć pouczeń i jeden mandat za fajerwerki
Kraków
Śnieg
Wielka dostawa śniegu w części kraju. Szczegółowa prognoza
METEO
Roman Lipiec ps. "Adam", żołnierz Powstania Warszawskiego
Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim
WARSZAWA
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Abigail przyszła na świat minutę po północy
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazda poważnie kontuzjowana. Koniec marzeń o igrzyskach
EUROSPORT
shutterstock_2653354275_1
Pół miliona chorych w Polsce. Nauka kwestionuje tezę o nieodwracalnej demencji
Agata Daniluk
śnieg, zima, noc
Minister z apelem do podróżujących
METEO
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości
WARSZAWA
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie księgowe z jednego sądu oskarżone
WARSZAWA
Szefowa EBC Christine Lagarde
Tajemnice wynagrodzenia Lagarde. Ile naprawdę trafia na jej konto?
BIZNES
Leki na ADHD
Leki na ADHD działają inaczej niż przypuszczano. "Uprzednio nagradzają mózg"
Zdrowie
kobieta z telefonem
Bez numerka, stania na mrozie i znajomości. Ruszyła centralna e-rejestracja
Zdrowie
Mężczyzna został zatrzymany
Opluł radiowóz i wyrysował na nim swoje nazwisko
Opole
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale wzrosły
Tutaj mieszkania podrożały najbardziej
BIZNES
Jemen. Rebelianci Huti w mieście Sana, 17.10.2025 r.
Nowy front wojny domowej w Jemenie
Świat
Bez kasku i w trudnych warunkach na hulajnodze
Bez kasku na hulajnodze po zaśnieżonej drodze. "Skrajnie niebezpieczne"
WARSZAWA
Wnętrze budynku, w którym doszło do pożaru (kurort Crans-Montana, Szwajcaria)
Podano prawdopodobną przyczynę tragicznego pożaru w Szwajcarii
Świat
53 min
przed lotem w kosmos Katy Perry
Randki z byłym premierem i loty w kosmos nie dla nas. To co nas łączy z Katy Perry?
I co teraz?
Policyjny radiowóz zimą
Uderzyła w radiowóz i wjechała do rowu
WARSZAWA
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Ogłosili kolejny przetarg
WARSZAWA
Kobieta wjechała na przejazd kolejowy i utknęła
Wjechała na przejazd i utknęła między rogatkami
Katowice
imageTitle
Jasne stanowisko w sprawie rosyjskich sportowców. "Nic nie zmieni decyzji"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica