Szef Pentagonu w Afganistanie. Przybył, by "słuchać i się uczyć"

Szef Pentagonu Lloyd Austin, który w niedzielę przybył do Kabulu, spotkał się z prezydentem Ashrafem Ghanim. Agencja AP przypomniała, że amerykański sekretarz obrony składa tę wizytę w chwili, gdy nadal jest niejasne, kiedy amerykańskie wojska zostaną wycofane z Afganistanu.

Lloyd Austin przyleciał do Kabulu ze stolicy Indii, Delhi, gdzie w ostatnich dniach spotykał się z przedstawicielami indyjskich władz. Poza rozmowami z prezydentem Ashrafem Ghanim, sekretarz obrony USA miał się też spotkać z nowo mianowanym dowódcą sił zbrojnych generałem Jasinem Ziją oraz innymi przedstawicielami rządu.

Austin po rozmowach z Ghanim napisał na Twitterze, że w swoją pierwszą podróż do Afganistanu po objęciu nominacji na szefa Pentagonu odbył po to, by "słuchać i się uczyć". "Ta wizyta jest dla mnie bardzo pomocna" – dodał.