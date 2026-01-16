Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Różnica zdań w rodzinie" czy zagrożenie dla talibów? "Podziały" we władzach Afganistanu

Talibowie
Kabul pod rządami talibów. Nagrania z sierpnia 2022 roku
Źródło: Archiwum Reuters
Wśród członków najwyższej władzy w Afganistanie doszło do rozłamu - ustaliło BBC. Jednym z jego przejawów miał być spór o dostęp do internetu. Brytyjski nadawca wyszczególnił dwa obozy, które mają się różnić wizją przyszłości kraju.

Pierwsza grupa, skupiona jest wokół najwyższego przywódcy Hibatullaha Achundzady, który rządzi krajem ze swojej bazy w Kandaharze. Jego wizja państwa to Emirat Islamski, odizolowany od współczesnego świata, w którym ludzie lojalni wobec najwyższego przywódcy kontrolują każdy aspekt funkcjonowania społeczeństwa.

Brytyjska stacja BBC dotarła do nagrania przemówienia Achundzady, z którego wynika, że rządy talibów są zagrożone z powodu nieporozumień wewnętrznych. - W wyniku tych podziałów w końcu emirat upadnie i będzie to koniec - przyznał w przemówieniu.

Hibatullah Achundzada
Hibatullah Achundzada
Źródło: AFP PHOTO / AFGHAN TALIBAN

W skład drugiej frakcji wchodzą wpływowi bojownicy jak Siradżuddin Hakkani czy kierujący wojskowym skrzydłem organizacji mułła Mohammed Jagub, który jako syn mułły Omara jest symboliczną postacią jednoczącą ruch talibów, a także Abdul Ghani Baradar - jeden ze współtwórców ruchu i przywódca struktur politycznych.

Mułła Omar był założycielem i pierwszym przywódcą ruchu oraz de facto głową państwa, gdy Afganistan był rządzony przez talibów w latach 1996-2001.

Druga frakcja, która przebywa głównie w Kabulu, opowiada się za państwem, w którym przestrzega się szariatu, ale zarazem rozwija się gospodarkę, utrzymuje kontakty zewnętrzne, a nawet umożliwia dziewczętom i kobietom dostęp do edukacji. Zwolennicy tej wizji są bardziej pragmatyczni i chcieliby, aby Afganistan zmierzał do modelu państw Zatoki Perskiej.

Przeprowadzili publiczną egzekucję na stadionie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przeprowadzili publiczną egzekucję na stadionie

Sytuacja w Afganistanie. "Kandahar kontra Kabul"

Jeden z informatorów BBC określił tę sytuację jako "Kandahar kontra Kabul".

Najważniejsze elementy sporu tych frakcji to kwestia dopuszczenia kobiet i dziewcząt do edukacji oraz dostępu do internetu. Achundzada miał samodzielnie, bez konsultacji z Kabulem, podjąć decyzję o zakazie edukacji kobiet, nie respektując wcześniej złożonych obietnic.

Według BBC największą "rebelią" grupy z Kabulu miało być przywrócenie internetu w październiku 2025 roku. Achundzada, który uważa, że treści zamieszczane w sieci są sprzeczne z naukami islamu, nakazał jego wyłączenie. Proces rozpoczął od prowincji kontrolowanych przez jego sojuszników, a później blokada została rozszerzona na cały kraj.

Frakcja z Kabulu uznaje internet za atrybut nowoczesnego państwa. Choć jak przypominają analitycy, początkowo oni sami niszczyli telewizory, teraz jednak bardzo chętnie pojawiają się w telewizji.

Dodatkowo zrozumieli siłę platform społecznościowych, a treści wstawiane przez Jaguba budzą zainteresowanie nie tylko wśród młodych talibów, ale również części "cywilnego" społeczeństwa. Dlatego też frakcja z Kabulu miała przekonać premiera Hassana Akhunda do ponownego włączenia internetu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jeśli chcą być przyjęte do szpitala, muszą zakryć twarz

Jeśli chcą być przyjęte do szpitala, muszą zakryć twarz

Oburzenie po konferencji ministra i "zdjęcie warte tysiąc słów"

Oburzenie po konferencji ministra i "zdjęcie warte tysiąc słów"

"Różnica zdań w rodzinie"

Pierwotnie, jeszcze przed ponownym przejęciem władzy w Afganistanie przez talibów, w 2016 roku Achundzada został wybrany ich najwyższym przywódcą. Wówczas wyznaczył na swoich zastępców Hakkaniego oraz Jaguba, posiadającego talibski rodowód oraz zdolność do zjednoczenia ruchu. Jak podkreśla BBC, dla świata stanowili oni wszyscy zjednoczony front.

Jednak po przejęciu władzy w państwie przez talibów w 2021 roku po wycofaniu się wojsk Stanów Zjednoczonych, sojusznicy Achundzady zostali po cichu zmarginalizowani, mimo przydzielenia im stanowisk ministrów. Hakkani objął resort spraw wewnętrznych, a Jagub - obrony. Także Baradar, który odpowiadał za negocjacje z USA i był typowany na stanowisko szefa rządu, musiał zadowolić się posadą wicepremiera.

Po pierwsze: nie drażnić. Talibowie sąsiadami
Dowiedz się więcej:

Po pierwsze: nie drażnić. Talibowie sąsiadami

Na początku stycznia tego roku rzecznik talibów Zabiullah Mudżahid zaprzeczył, by w szeregach talibów doszło do jakiegokolwiek rozłamu. Przyznał jednak, że wśród członków ruchu istnieją różnice zdań, ale porównał je do "różnicy zdań w rodzinie".

OGLĄDAJ: Siła przyjaźni
pc

Siła przyjaźni

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SAMIULLAH POPAL/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
AfganistanTalibowie
Czytaj także:
imageTitle
Polska rozpoczyna Euro. Od razu wielkie wyzwanie
RELACJA
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
METEO
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Resort bierze pod lupę chińskie pojazdy. "Trwają prace dotyczące ograniczenia"
BIZNES
sofia ulica tory ludzie shutterstock_2723112451
Gwałtowny wzrost cen. Niepokojące problemy po zmianie waluty
BIZNES
imageTitle
Pokaz siły Islandczyków, gol-cudo Włochów
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Decydują w Polsce 2050. Ruch Hołowni
Patryk Michalski
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Zmiany w poborze opłat od turystów w Zakopanem. Miasto liczy na duży zysk
Kraków
imageTitle
Dzień dobry ze skokami. O której pierwszy konkurs w Sapporo?
EUROSPORT
Grenlandia - protest przed ambasadą USA
Sojusznik czy przeciwnik? "Paradoksalne zachowanie"
BIZNES
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
WARSZAWA
Donald Trump i Maria Corina Machado w Białym Domu w czasie przekazania prezydentowi USA medalu noblowskiego
Komitet Noblowski zabrał głos po przekazaniu medalu Trumpowi
Świat
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
METEO
imageTitle
Teatr jednego aktora. Rewelacyjny debiutant zagra o finał Mastersa
EUROSPORT
Szpital powiatowy w Kazimierzy Wielkiej
Wytrzeźwiał i stanął przed sądem. Skazany po awanturze w szpitalu
Kielce
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Znieważył troje 14-latków, bo rozmawiali po ukraińsku. Wyrok
Kraków
shutterstock_1294720024_1
To miasto ma najwyższy odsetek milionerów
BIZNES
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
WARSZAWA
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz nieobecny. Mamy komentarz z kancelarii prezydenta
Polska
Zbigniew Ziobro
Obrońcy Ziobry i gra na odwlekanie. "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku"
Polska
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
METEO
Akcja służb w Mławie
Dwie ofiary zawalonej hali. Biegły ustalił przyczynę katastrofy
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: mogę to zrobić
BIZNES
Myjonice
Nie żyje 11-letni chłopiec, matka w szpitalu. Ojciec uratował dwoje małych dzieci
Poznań
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek w młynie, nie żyje mężczyzna
Kraków
imageTitle
Podium dla bezbłędnych. Polki daleko
EUROSPORT
Tomasz P., pseud. "Dragon" w towarzystwie kolegów ze środowiska białostockich neonazistów
To jego uściskał prezydent. Kim jest Tomasz P. znany jako "Dragon"?
Polska
Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
WARSZAWA
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Rzecznik KE: strona pornograficzna jest jedną z najpopularniejszych wśród dzieci w Polsce
BIZNES
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
METEO
Czujnik tlenku węgla
Małe urządzenie, które ratuje życie. Jak wybrać czujkę czadu?
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica