Świat

500 celów w tydzień. Kolejne ofiary izraelskich ataków

Strefa Gazy. Atak Izraela na miasto Gaza
Strefa Gazy, atak Izraela. Zniszczony wieżowiec w Gazie
Źródło: Reuters
W izraelskich atakach na Strefę Gazy zginęło w piątek co najmniej 40 osób - poinformował Reuters. Izrael nakazał ewakuację wszystkim mieszkańcom miasta Gaza. Według armii z około miliona osób uciekło dotąd około 200 tysięcy.

Izraelska armia przekazała w piątek, że w tym tygodniu zaatakowała ponad 500 celów w Gazie i że walki będą intensyfikowane. Wojsko informowało, że od ponad tygodnia systematycznie niszczy wielopiętrowe budynki w Gazie, które – według izraelskiego wywiadu – są wykorzystywane przez Hamas.

Od kilku tygodni trwają wzmożone ataki Izraela na Gazę w ramach nowej ofensywy, zmierzającej do zajęcia największego miasta palestyńskiego terytorium. Według izraelskich władz Gaza jest bastionem Hamasu i armia musi ją zdobyć, by pokonać tę terrorystyczną organizację.

Strefa Gazy. Atak Izraela na miasto Gaza
Strefa Gazy. Atak Izraela na miasto Gaza
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Nowa kampania Izraela wywołała międzynarodową krytykę. Izrael nakazał wszystkim mieszkańcom Gazy, których jest ok. miliona, by opuścili miasto i udali się na południe. Organizacje humanitarne alarmują o pogłębianiu się kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, w tym głodu, i ostrzegają, że masowe przesiedlenia tylko pogorszą tragiczną sytuację cywilów.

90 procent Palestyńczyków wewnętrznymi uchodźcami

Izraelska armia poinformowała w czwartek, że Gazę opuściło jak dotąd ok. 200 tys. mieszkańców. Wojsko zapewnia, że rozbudowuje infrastrukturę humanitarną na południu, potrzebną do przyjęcia nowych uchodźców.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: ONZ po raz pierwszy ogłosiła, że w Strefie Gazy panuje głód

Media informują, że wielu Palestyńczyków nie chce po raz kolejny uciekać. Organizacje humanitarne ostrzegają, że nie wszyscy mają możliwość, siły i środki, by wyjechać z Gazy, a pozostałe obszary palestyńskiego terytorium nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby uchodźców.

Według ONZ, od początku wojny Izraela z Hamasem, czyli jesieni 2023 r., około 90 proc. mieszkańców palestyńskiego terytorium stało się wewnętrznymi uchodźcami. Wiele rodzin musiało kilkakrotnie uciekać przed wojną. Większość populacji Strefy Gazy mieszka w miasteczkach namiotowych, ponieważ 78 proc. wszystkich budynków jest zniszczonych lub uszkodzonych.

Palestyńczyk wydobyty spod gruzów zniszczonego budynku, w wyniku izraelskiego ataku na obóz uchodźców
"Wczoraj zabiliśmy w Gazie sto osób". Nikt nie zareagował
Maciej Michałek
Zachodni Brzeg
Najpierw pojawia się flaga, później domy, w końcu - całe miasto
GAZA
Eksplozja i ściana dymu. Moment ataku na nagraniu

Wojna Izraela z Hamasem

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1,2 tys. osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje.

Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 64,7 tys. Palestyńczyków. Według ONZ i organizacji humanitarnych liczba ta może być zaniżona.

Ofensywa na Gazę jest też krytykowana w samym Izraelu. Przeciwnicy operacji zarzucają rządowi, że kontynuuje wojnę, lekceważąc los zakładników i żołnierzy, którzy mogą zginąć w nowej kampanii.

Sondaże pokazują, że większość społeczeństwa opowiada się za porozumieniem z Hamasem, widząc w tym szansę na uwolnienie więzionych zakładników. Szefowie służb ostrzegli w piątek ministrów, że ofensywa "nieuchronnie" doprowadzi do zabicia porwanych – przekazała stacja Kan.

pc

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

IzraelStrefa GazyHamas
