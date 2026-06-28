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Świat

Polak zasłabł podczas pracy w Belgii. Nie żyje

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Belgijskie służby ratunkowe
Do zdarzenia doszło we Flandrii Zachodniej
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
Obywatel Polski zasłabł i zmarł podczas pracy w gospodarstwie w Belgii - przekazały tamtejsze media. Do jego śmierci mogła przyczyć się zbyt wysoka temperatura.

Jak poinformował belgijski portal informacyjny Het Laatste Nieuws (HLN) pięćdziesięcioletni obywatel Polski zmarł podczas pracy w polu w miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej.

Do zdarzenia doszło w piątek na terenie jednego z gospodarstw rolnych. Według informacji przekazanych przez media mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować.

Polak zmarł w Belgii. Przyczyną mógł być upał

Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z rozważanych hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan zdrowia mężczyzny.

Belgia też zmaga się z falą upałów.

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Źródło: PAP
Tagi:
BelgiaUpał
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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