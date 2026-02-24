Logo strona główna
10 dni, które trwają cztery lata. Tak wygląda wojna

Źródło: THOMAS PETER / Reuters / Forum
Dziesięć dni, które miały wstrząsnąć Ukrainą, zamieniło się w cztery lata krwawej, choć bohaterskiej walki, która rozbiła imperialne sny na Kremlu. Te cztery lata to miliony ujęć, na których zastygła krew, przerażenie, tęsknota i ból. Fotografie stały się świadectwem niszczenia życia zwykłych ludzi. Pokazują domy, które stały się celem i oczy, w których jest nie nadzieja a trauma. Przypominamy niektóre z nich.Artykuł dostępny w subskrypcji

NIEKTÓRE ZDJĘCIA SĄ DRASTYCZNE, POKAZUJĄ OFIARY WOJNY I SĄ NIEWSKAZANE DLA NIEPEŁNOLETNICH CZYTELNIKÓW

Cztery lata temu obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Dopiero wstające w Ukrainie słońce przyniosło także ryk syren alarmowych, a potem - pierwsze pociski spadające na Kijów. Władimir Putin był przekonany o błyskawicznym zwycięstwie - Rosja planowała zająć Ukrainę w 10 dni, a do sierpnia ją anektować. Tak wynika z przechwyconych rosyjskich dokumentów, które pod koniec 2022 roku opisał brytyjski think tank Royal United Services Institute.

Rosyjski dyktator przeliczył się. Razem z jego nadziejami upadł także mit o potężnej rosyjskiej armii, a heroiczna walka Ukraińców udowodniła ich determinację dla zachowania suwerenności.

Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?

Od rozpoczęcia rosyjskiej zbrojnej inwazji na Ukrainę mija 10 1461 dni. Przez ten czas patrzyliśmy na Ukrainę głównie przez obiektywy aparatów fotografów, którzy weszli na teren aktywnego konfliktu, by pokazać światu brutalne oblicze wojny.

Przypominamy momenty, które na długo utkwiły nam w pamięci.

Zdjęcie z 24 lutego 2022 roku
Źródło: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency/Getty Images

52-letnia Olena Kuryło, nauczycielka wychowania przedszkolnego, została sfotografowana przed jej domem w Czugujewie w obwodzie charkowskim. Straciła dom w kilka minut w rosyjskim ataku rakietowym. Jak przyznała w rozmowie z dziennikarzami - "chyba czuwał nad nią anioł stróż". Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze poinformowali ją, że ma jeszcze w oku fragmenty szkła.

Zdjęcie z 26 lutego 2022 roku
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

Pomoc dla uciekających z Ukrainy uchodźców na przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu. Widać tam było głównie kobiety, często z małymi dziećmi na rękach

Zdjęcie z 5 marca 2022 roku
Źródło: AP Photo/Emilio Morenatti/EastNews

Duża grupa mieszkańców, próbujących uciec z Irpienia, stłoczona pod zniszczonym mostem (głowną drogą ewakuacji) w obawie przed nalotami. Położony na północny zachód od Kijowa Irpień był miejscem, gdzie Rosjanie dokonywali makabrycznych zbrodni.

Zdjęcie z 6 marca 2022 roku
Źródło: CARLOS BARRIA / Reuters / Forum

Kobieta z dzieckiem uciekają z Irpienia jedyną dostępną dla pieszych drogą po ciężkim ostrzale miasta. Irpień od pierwszych dni rosyjskiej agresji był ostrzeliwany, a Rosjanie próbowali z tego kierunku podejść pod stolicę. Mieszkańcy, ryzykując życiem, ewakuowali się pod ostrzałem. Wielu z nich nie przeżyło.

Zdjęcie z 9 marca 2022 roku
Źródło: Evgeniy Maloletka/AP/East News

Jedna z kobiet, które ewakuowano ze szpitala położniczego w Mariupolu. Placówka została zbombardowana przez Rosjan. Lokalne władze informowały, że została "całkowicie zniszczona". W wyniku ataku rannych zostało 17 osób, w tym kobiety w ciąży.

Anna Kwaśny
Anna Kwaśny
Dziennikarka tvn24.pl
