22-latka zawisła na wyciągu narciarskim. Nie żyje

Do tragedii doszło w piątek rano w popularnym ośrodku narciarskim Tsugaike w Otari, około 50 kilometrów od Nagano w Japonii.

22-letnia snowboardzistka z Australii zawisła na wyciągu. Jak to się stało?

Szef ośrodka, Tsuneo Kubo, przekazał, że rozpięta klamra od plecaka 22-latki zaczepiła się o krzesełko, podczas gdy pasek na jej piersiach pozostawał zapięty. Przy wysiadaniu kobieta została pociągnięta przez mechanizm kolejki i zawisła w powietrzu. Dostała ataku serca.

Jak opisał Kubo, wyciąg został zatrzymany przez obługę, która nacisnęła przycisk awaryjny. Kobiecie udzielono pierwszej pomocy i została przewieziona karetką do szpitala. Tam lekarz stwierdził zgon.

Prezes ośrodka przekazał "najgłębsze kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie" 22-latki. Zapowiedział wzmocnienie procedur bezpieczeństwa i współpracę z policją w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie tragedii.

