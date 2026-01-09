Logo strona główna
Świat

19 rosyjskich generałów nie żyje. Ginęli nie tylko na froncie

Igor Kiriłłow, Michaił Gudkow i Jarosław Moskalik
Miejsce zamachu na generała majora Faniła Sarwarowa w Moskwie
Źródło: Komitet Śledczy Rosji
W wyniku katastrof lotnicznych, aktów dywersji, ataków na sztaby czy na froncie... Tak w ostatnich latach ginęli wysocy rangą rosyjscy dowódcy.

Od początku agresji na Ukrainę Rosja straciła co najmniej 19 generałów - poinformował portal Insider, bazując na otwartych źródłach oraz doniesieniach ukraińskich i rosyjskich.

Rosyjscy wojskowi ginęli w różny sposób: zarówno na froncie, jak i na tyłach, w wyniku ataków na sztaby, katastrof lotniczych, dywersji oraz eksplozji na terytorium Rosji.

Poranny zamach na rosyjskiego generała. Nie żyje

Zginął kolejny generał. Rośnie bilans ofiar wśród rosyjskiego dowództwa

Ci rosyjscy generałowie zginęli w ostatnich latach

W 2022 r. zginęli m.in. generałowie: Andriej Suchowiecki, Oleg Mitiajew, Władimir Frołow i Andriej Simonow, a w następnych m.in. Siergiej Goriaczow i Oleg Sokołow.

W latach 2024-2025 ponieśli śmierć dowódca wojsk obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej Igor Kiriłłow, zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego sztabu generalnego Jarosław Moskalik oraz zastępca dowódcy marynarki wojennej Michaił Gudkow.

Niektórzy w momencie śmierci byli już w stanie spoczynku lub służyli w jednostkach ochotniczych - sprecyzował Insider.

Nie wszystkie wymienione przez portal śmierci zostały potwierdzone przez władze rosyjskie.

Z kolei z niedawnej analizy BBC wynika, że wzrosła miesięczna liczna nekrologów rosyjskich żołnierzy poległych w Ukrainie. Szacunki dotyczące łącznej liczby ofiar śmiertelnych wśród Rosjan mówią o przedziale pomiędzy 243 tysięcy a 352 tysięcy.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

RosjaPolityka zagraniczna RosjiKonflikty zbrojne RosjiWładimir PutinUkraina - Rosja. Konfrontacja na Morzu AzowskimWojna w UkrainieWojna na UkrainieAtak Rosji na UkrainęKonflikt na Ukrainie
