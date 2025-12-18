Nie żyje 67-latek. Kobieta przejechała go, gdy leżał na drodze

Powiat jasielski Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w środę (11 grudnia) przed godziną 18 w miejscowości Zarzecze w powiecie jasielskim na Podkarpaciu.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca volkswagenem polo drogą wojewódzką numer 992 w kierunku od Nowego Żmigrodu do Jasła, na prostym odcinku drogi, w terenie zabudowanym, najprawdopodobniej najechała na leżącego na jezdni mężczyznę" - podała po kilku dniach od zdarzenia jasielska policja.

Życia mężczyzny nie udało się uratować Źródło: KPP w Jaśle

Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Jak ustalili policjanci, zmarły to 67-letni mieszkaniec gminy Dębowiec.

Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają okoliczności i przebieg zdarzenia. Także to, z jakiego powodu mężczyzna leżał na jezdni.