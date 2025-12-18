Wracał z Paryża, ostatni raz widziany był w Niemczech. Policja szuka tego mężczyzny

Powiat jarosławski (Podkarpacie) Źródło: Google Maps

Informację o tym, że mężczyzna zaginął i jest poszukiwany policja z Jarosławia na Podkarpaciu opublikowała na swojej stronie internetowej. Mężczyzna zaginął 7 grudnia, ostatni raz widziany był w Niemczech, wracał do Polski ze stolicy Francji. W domu się nie pojawił.

Rysopis zaginionego

Arkadiusz Majcher ma 176 centymetrów wzrostu, jest szczupły, ma niebieskie oczy i ciemne, siwiejące włosy.

Zaginiony mężczyzna Źródło: KPP w Jarosławiu/archiwum prywatne

Apel policji

Osoby, które widziały Arkadiusza Majchera lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu pod numerem telefonu 47 824 13 10, lub z najbliższą jednostką policji - dzwoniąc pod numer alarmowy 112.