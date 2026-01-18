Zdzisław Beksiński wspierał WOŚP. Pomoc, która trwa nadal

Jurek Owsiak ogłosił cel 34. Finału WOŚP Źródło: TVN24

Zdzisław Beksiński przez lata wspierał także Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mało kto o tym wie, ponieważ artysta stronił od rozgłosu i publicznego eksponowania swojej charytatywnej działalności.

Muzeum Historyczne w Sanoku, które jest spadkobiercą twórczości artysty, kontynuuje jego misję. Co roku przekazuje miejscowemu sztabowi WOŚP certyfikowane wydruki jego prac, które można licytować na aukcjach w serwisie Allegro. W tym roku to czarno-biały rysunek modyfikowany komputerowo.

Licytuj i pomagaj

- Rysunek modyfikowany komputerowo pojawił się w twórczości Zdzisława Beksińskiego w ostatniej fazie twórczej, po roku 2000. Uprawiany był równolegle z malarstwem - opowiada Dorota Szomko-Osękowska z Muzeum Historycznego w Sanoku. Jak dodaje, punktem wyjścia tych prac jest rysunek wykonany ręcznie lub cyfrowo na tablecie. Artysta bardzo cenił sobie w tej technice możliwość powrotu do wcześniejszego etapu pracy oraz swobodę kreowania wizji w innych kierunkach.

Grafika Zdzisława Beksińskiego przekazana na aukcję WOŚP przez Muzeum Historyczne w Sanoku Źródło: Sztab WOŚP w Sanoku/tvn24.pl

- Czarno-biała praca przekazana na aukcję Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy ukazuje w sposób monumentalny fasadę budowli - katedry z jedną, podlegającą destrukcji wieżą - opisuje Szomko-Osękowska.

Architektura - obok postaci ludzkiej i krzyża - to jeden z ulubionych motywów twórczości graficznej Beksińskiego. - Sama struktura budowli, sugestywnie rozedrgana materia przedstawienia - łącznie z partią nieba - z jednej strony przywołuje myśl o przemijaniu i rozpadzie, z drugiej - metafizyczne odczucie wszechogarniającego bezmiaru istnienia - wskazuje Szomko-Osękowska.

Pracę Zdzisława Beksińskiego można licytować na aukcjach Allegro WOŚP w Sanoku.

Do grafiki dołączony jest certyfikat autentyczności. Pracę można licytować jeszcze przez tydzień, do 25 stycznia.

Testament Beksińskiego

Zdzisław Beksiński urodził się w Sanoku 24 lutego 1929 roku. Po skończeniu architektury na Politechnice Krakowskiej wrócił do rodzinnego miasta. Od 1959 roku do początku lat 70. XX wieku pracował jako plastyk w sanockiej fabryce autobusów Autosan, która powstała z warsztatu rzemieślniczego założonego przez Mateusza Beksińskiego, pradziadka artysty.

W 1977 roku - po decyzji władz miasta o rozbiórce rodzinnego domu Beksińskich - artysta razem z rodziną przeprowadził się do Warszawy, gdzie osiadł na stałe. Został zamordowany 21 lutego 2005 roku w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Zgodnie z jego wolą pochowano go w Sanoku w rodzinnym grobowcu Beksińskich.

Pomnik Zdzisława Beksińskiego w Sanoku Źródło: Sztab WOŚP w Sanoku

W 2001 roku cały swój dorobek artystyczny Beksiński zapisał w testamencie Muzeum Historycznemu w Sanoku. Już za życia przekazał placówce około 300 swoich prac. Po śmierci artysty placówka otrzymała jeszcze około 20 jego ostatnich obrazów, blisko 1000 zdjęć i grafik, a także cały majątek - mieszkania, lokaty bankowe, sprzęt komputerowy. Zbiory muzeum powiększyły się również o zapisy multimedialne, listy i filmy dokumentujące życie rodzinne twórcy.

Ekspozycje poświęcone artyście można oglądać w Galerii Beksińskiego, która w 2012 roku powstała w dobudowanym skrzydle sanockiego zamku, w którym mieści się muzeum. Ciekawostką jest odtworzona z dbałością o szczegóły warszawska pracownia artysty. Można tam zobaczyć wyjątkowe dzieło - ostatni obraz, który artysta ukończył w dniu swojej śmierci.

Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok Źródło: Muzeum Historyczne w Sanoku

WOŚP gra po raz 34. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło tegorocznego finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

34. Finał WOŚP to także występy znanych i lubianych artystów. Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie podczas koncertu plenerowego wystąpią: Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel'enine Oči i Tabu.

Tradycyjnie o godzinie 20 planowane jest Światełko do Nieba.

Finał WOŚP w Sanoku

W Sanoku - rodzinnym mieście Zdzisława Beksińskiego, Orkiestra także tradycyjnie zagra. Główna impreza odbędzie się na Placu Zamkowym, a wśród atrakcji znalazły się m.in. animacje dla dzieci, pokaz grupy cyrkowej Mimmello i kobiety gumy, bieg "Policz się z cukrzycą" i WOŚP-owe Morsowanie z Hipotermią Sanok.

Na specjalnym bazarku będzie można nabyć rękodzieło i ekologiczną, lokalną żywność. Na scenie pełna różnorodność - występ orkiestry dętej OSP w Pakoszówce, po której scenę przejmie energetyczna Rasicova, a na finał zagrają przedstawiciele bieszczadzkiej sceny punk rockowej - Stacja. B. Nie zabraknie też tradycyjnego "Światełka do Nieba", ale zamiast sztucznych ogni, zaprezentuje się Teatr Ognia "Utopia".