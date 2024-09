84-latek zginął w pożarze traw

Do tragicznego pożaru doszło we wtorek (3 września) po godzinie 16 w Wólce Niedźwiedzkiej w powiecie rzeszowskim. Spłonęło około pół hektara nieużytków. Pożar gasiło pięć zastępów straży pożarnych. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Skutki mogą być tragiczne

Podkreślił, że wypalanie traw powoduje, że ziemia staje się wyjałowiona, nie dochodzi do naturalnego rozkładu i przerywany jest proces formowania się próchnicy. Natomiast do atmosfery przedostaje się szereg trujących związków chemicznych.

Strażak zwrócił też uwagę, że od pożarów traw często zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, która może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. - Są to pożary długotrwałe, które mogą trwać nawet do kilku miesięcy i są wyjątkowo trudne do ugaszenia - dodał bryg. Betleja.