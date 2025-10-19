Hamulce nie zadziałały, zginęła kobieta. Diagnosta i kierowca skazani

Rzeszów Źródło: Google Earth

Do tragicznego zdarzenia doszło 16 listopada 2022 roku w miejscowości Stare Miasto na Podkarpaciu. Kierowca ciężarówki marki Scania, 33-letni Adrian M., mimo braku ważnych badań technicznych, wyjechał na drogę. Jak ustalono, dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu był sfałszowany przez diagnostę Jana Ć., który - wbrew rzeczywistości - poświadczył przeprowadzenie badania technicznego.

Niesprawne hamulce, zginęła kobieta

Podczas jazdy niesprawny układ hamulcowy ciężarówki doprowadził do utraty panowania nad pojazdem. Samochód uderzył w hyundaia i30, a następnie zderzył się czołowo z citroënem berlingo.

W wyniku wypadku zginęła pasażerka citroëna, a druga kobieta doznała poważnych obrażeń.

Diagnosta i kierowca zostali skazani

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz użycie fałszywego dokumentu Adrian M. został skazany na rok i dwa miesiące bezwzględnego więzienia, grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych i obowiązek zapłaty 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonej.

Diagnosta Jan Ć. usłyszał karę roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę 10 tysięcy złotych, zakaz wykonywania zawodu diagnosty przez pięć lat, a także ma zapłacić 25 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 10 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sąd nakazał również podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Jak przekazała prokuratura, apelacje obrońców obu oskarżonych zostały oddalone. Wyrok jest prawomocny.