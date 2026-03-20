Pacjent ranił nożem pielęgniarkę i lekarza

Do zdarzenia doszło w szpitalu w Rzeszowie

Do zdarzenia doszło w czwartek 19 marca około godziny 1.30 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Policjanci zostali poinformowani około godziny 6.

Mężczyzna pilnowany przez policjantów

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pielęgniarka podeszła do łóżka 82-letniego pacjenta celem wykonania jakiegoś zabiegu i wtedy ten sięgnął po nóż, który miał przy sobie i niestety ranił pielęgniarkę. Na pomoc przybiegł lekarz, który chciał go obezwładnić, ale też został raniony - przekazała w rozmowie z tvn24.pl oficer prasowa policji w Rzeszowie podkomisarz Magdalena Żuk.

Policjantka dodała, że z informacji od personelu szpitala wynika, że pan nie był raczej świadomy tego, co się działo i tego co zrobił.

Mężczyzna przebywa w izolatce szpitala i jest pilnowany przez policjantów. - Obrażenia jakich doznała pielęgniarka na chwilę obecną wyczerpują znamiona przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O czynnościach z udziałem mężczyzny będzie decydowała Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, która objęła swoim nadzorem postępowanie - podsumowała oficer prasowa.

Rana cięta

- 82-letni pacjent, który hospitalizowany jest w naszym szpitalu od 10 dni, zaatakował personel medyczny ostrym narzędziem, był to nóż kuchenny, który służył mu prawdopodobnie do obierania owoców. On ten nóż trzymał pod kołdrą i zaatakował pielęgniarkę, która wykonywała przy nim czynności pielęgnacyjne. Doznała urazu lewego ramienia, rany ciętej i została od razu przewieziona na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie została zaopatrzona. Pielęgniarka czuje się dobrze, przebywa w klinice chirurgii ogólnej, w poniedziałek opuści szpital, jej życiu nic nie zagraża - poinformowała rzeczniczka prasowa szpitala Karolina Małek.

