Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Pacjent ranił nożem pielęgniarkę i lekarza

W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w szpitalu w Rzeszowie
Źródło: TVN24
82-letni pacjent jednego z rzeszowskich szpitali ranił nożem pielęgniarkę i lekarza. Mężczyzna przebywa w izolatce, życiu medyków nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło w czwartek 19 marca około godziny 1.30 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Policjanci zostali poinformowani około godziny 6.

Mężczyzna pilnowany przez policjantów

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pielęgniarka podeszła do łóżka 82-letniego pacjenta celem wykonania jakiegoś zabiegu i wtedy ten sięgnął po nóż, który miał przy sobie i niestety ranił pielęgniarkę. Na pomoc przybiegł lekarz, który chciał go obezwładnić, ale też został raniony - przekazała w rozmowie z tvn24.pl oficer prasowa policji w Rzeszowie podkomisarz Magdalena Żuk.

Policjantka dodała, że z informacji od personelu szpitala wynika, że pan nie był raczej świadomy tego, co się działo i tego co zrobił.

Mężczyzna przebywa w izolatce szpitala i jest pilnowany przez policjantów. - Obrażenia jakich doznała pielęgniarka na chwilę obecną wyczerpują znamiona przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O czynnościach z udziałem mężczyzny będzie decydowała Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, która objęła swoim nadzorem postępowanie - podsumowała oficer prasowa.

Rana cięta

- 82-letni pacjent, który hospitalizowany jest w naszym szpitalu od 10 dni, zaatakował personel medyczny ostrym narzędziem, był to nóż kuchenny, który służył mu prawdopodobnie do obierania owoców. On ten nóż trzymał pod kołdrą i zaatakował pielęgniarkę, która wykonywała przy nim czynności pielęgnacyjne. Doznała urazu lewego ramienia, rany ciętej i została od razu przewieziona na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie została zaopatrzona. Pielęgniarka czuje się dobrze, przebywa w klinice chirurgii ogólnej, w poniedziałek opuści szpital, jej życiu nic nie zagraża - poinformowała rzeczniczka prasowa szpitala Karolina Małek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Rzeszówwojewództwo podkarpackieSzpitalOchrona zdrowiaPolicjanóżPielęgniarkiLekarze
Czytaj także:
Jest akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin
"To ważny sygnał refleksji". Zwrot w sprawie SKOK Wołomin
BIZNES
Kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa
Miała zielone światło, zderzyła się z tirem. Nagranie
Olsztyn
Znaleziono siedem szkieletów
Osiem szkieletów w centrum miasta
Poznań
Brama Brandenburska w Berlinie po II wojnie światowej. Fotografia udostępniona przez amerykańskie archiwum narodowe (NARA)
Kto był w nazistowskiej partii? Amerykanie udostępnili dane
Świat
Poszukiwania zaginionych nastolatków
Śmierć trzech młodych kajakarzy. Decyzja prokuratury
Olsztyn
Lekarz skazany (zdjęcie ilustracyjne)
"Moje dziecko jest w wysokim stopniu niepełnosprawne". Ginekolog skazany
Białystok
Schowali puchar w bazie wojskowej, zamiast oddać Marokowi? Co to za nagranie
Senegal dał puchar "pod ochronę żołnierzy", bo czyha na niego Maroko? Jest afera, jest historia
Michał Istel
Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku
Immunitet Mejzy. Do Sejmu "wpłynęły dwa pisma"
Polska
Prezydent Karol Nawrocki
Nominacje oficerskie w służbach. Jest decyzja prezydenta
Polska
Rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego (zdjęcie ilustracyje)
Darmowe konsultacje i warsztaty z psychiatrami i psychologami
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza Polka poleciała na nartach. Jest rekord
EUROSPORT
Płacili w sklepach fałszywymi banknotami
Wpadli podczas "rozmieniania" fałszywych 200-złotówek
Trójmiasto
pap_20140124_0VD (1)
Pacjenci apelują do ministry zdrowia. "Obawiamy się"
Piotr Wójcik
Żodzik
Przykra niespodzianka na początek. Polka bez medalu
EUROSPORT
Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności
Zastrzelił kota z wiatrówki
Łódź
Zobaczył, śpiącą w łóżku, obcą kobietę. (zdjęcie ilustracyjne)
W sypialni zobaczył obcą, śpiącą kobietę
Białystok
wipler fundacje rodzinne cnb
Ministra o fundacjach rodzinnych: to jest chory system
Łukasz Frątczak
Boeing 737 Alaska Airlines - Markus Mainka shutterstock_2714830271
O krok od kolizji. Samolot przeleciał nad drugim
Świat
urząd, urzędnik, imigracja
Awaria w całym kraju. Składanie wniosków utrudnione
BIZNES
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
Quizy
Pożar hali magazynowej w Gdańsku
Produkowali narkotyki, spłonęła zabytkowa hala. Ruszył proces
Trójmiasto
krwawe trofeum dokument w Plusie
Operatorzy "Floty cieni" i "Krwawego trofeum" nominowani do nagród za najlepsze zdjęcia
Kultura i styl
sen zegarek shutterstock_2674805173
Miały pomagać przy bezsenności, a wpędzają w uzależnienie. Eksperci znów ostrzegają
Dostęp do psychoterapii dzieci i młodzieży wciąż jest ograniczony
"Co mieliśmy zrobić? Kiedy chodzi o dziecko, człowiek się nawet nie waha"
Zuzanna Kuffel
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
METEO
Stacja paliw na Słowacji
Polacy tankują, Słowacy ograniczają. Tak to wygląda na słowackiej stacji paliw
BIZNES
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Lekarz użył wpisu AI w dokumentacji pacjentki. "To nie powinno się zdarzyć"
Kujawsko-Pomorskie
Iran. Zniszczenia w Teheranie po amerykańskich bombardowaniach (12.03.2026)
Polska wyśle wojsko na Bliski Wschód? Tusk ma apel
Polska
imageTitle
Boli od samego patrzenia. Koledzy nie mogli powstrzymać łez
EUROSPORT
Basen w Zielonej Górze
Pijany instruktor prowadził zajęcia z dziećmi na basenie
Lubuskie
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

