Rzeszów 16-latek na hulajnodze zderzył się z pociągiem Anna Winiarska |

Nastolatek na hulajnodze zderzył się z pociągiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: POLREGIO

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Do zderzenia doszło 25 lipca w Rzeszowie na ulicy Borowej. Jak podaje rzeszowska policja, 16-latek jechał wzdłuż ulicy Warszawskiej w kierunku Zaczernia.

"Skręcił w lewo w ul. Borową, gdzie najprawdopodobniej nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, która nadawała sygnał koloru czerwonego i przejeżdżając przez przejazd kolejowy, zderzył się bocznie z szynobusem relacji Rzeszów-Jasionka" - podaje rzeszowska policja.

16-latek został przewieziony do szpitala. W pociągu znajdowało się 12 pasażerów, żaden z nich nie odniósł obrażeń.

Zderzenie hulajnogi z pociągiem Źródło zdjęcia: KMP Rzeszów

Polregio przypomina

Nagranie ze zdarzenia opublikowała spółka Polregio.

"O mały włos od ogromnej tragedii. W bok przejeżdżającego pociągu uderzył mężczyzna jadący na hulajnodze. Pamiętaj: nieważne czym się poruszasz, ważne, aby zawsze bezpiecznie przekraczać tory" - podkreślono w opisie pod nagraniem.

16-latek uderzył w pociąg Źródło zdjęcia: POLREGIO