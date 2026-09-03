Rzeszów Matka oskarżona o molestowanie syna i sprzedaż nagrań Oprac. Martyna Sokołowska |

Proces będzie się toczył w sądzie w Rzeszowie Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sprawie zarzuty usłyszało łącznie 14 osób z różnych części kraju. Siedmiu mężczyzn zostało już skazanych po dobrowolnym poddaniu się karze.

- Proces 59-letniej kobiety i pozostałych sześciu oskarżonych odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prokurator Krzysztof Ciechanowski.

Od października 2020 do czerwca 2024 roku.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego rzeszowskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci ustalili, że kobieta przesyłała użytkownikom jednego z portali internetowych zdjęcia, dokumentujące jej kontakty seksualne z małoletnim synem.

Według prokuratury do przestępstw dochodziło systematycznie od października 2020 do czerwca 2024 roku. Wtedy kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana.

"Jak ustalili prokuratorzy, oskarżona wielokrotnie dopuszczała się względem własnego dziecka gwałtów oraz innych czynności seksualnych. Wszystko skrupulatnie rejestrowała w formie zdjęć i filmów, a następnie odpłatnie przekazywała ustalonym w toku śledztwa osobom" - przekazał w komunikacie prokurator Krzysztof Ciechanowski.

Dodał, że kobieta uczyniła sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

13 osób zatrzymanych, wszyscy z zarzutami

Prokuratura zarzuciła 59-latce m.in. zgwałcenie małoletniego zstępnego poniżej 15. roku życia i utrwalanie przebiegu tego przestępstwa, seksualne wykorzystanie dziecka, kazirodztwo oraz tworzenie i prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Odpowie również za posiadanie takich materiałów.

Poza kobietą zatrzymano 13 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a dziewięciu z nich także podżegania kobiety do seksualnego wykorzystywania syna. Wobec większości podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Dobrowolnie poddali się karze

Siedmiu zatrzymanych przyznało się do winy i wystąpiło o dobrowolne poddanie się karze. Sąd Rejonowy w Rzeszowie 9 lutego 2026 r. skazał ich na kary od sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata do dwóch lat i 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.

Orzekł również wieloletnie zakazy zajmowania stanowisk związanych z wychowaniem, leczeniem lub opieką nad małoletnimi oraz świadczenia pieniężne w wysokości od 10 tysięcy do 30 tysięcy złotych.

Akt oskarżenia wobec 59-latki i sześciu mężczyzn

Akt oskarżenia objął 59-latkę i pozostałych sześciu mężczyzn, którzy nie zdecydowali się na dobrowolne poddanie się karze. Oskarżeni mają od 30 do 50 lat i pochodzą z kilku powiatów w całej Polsce.

Kobiecie grozi co najmniej pięć lat więzienia, a nawet dożywocie. Pozostałym oskarżonym do 15 lat pozbawienia wolności.

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