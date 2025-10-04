Była strażniczka graniczna z zarzutami za przeglądanie bazy PESEL

Rzeszów Źródło: Google Earth

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo przeciwko Edycie W., byłej funkcjonariuszce Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce, wchodzącej w skład Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu. Śledczy zarzucają jej przekroczenie uprawnień służbowych i nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych.

Miała przeglądać dane w systemie PESEL

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od lutego 2022 roku do lutego 2025 roku Edyta W. miała wielokrotnie i bez podstaw służbowych przeglądać dane 265 osób znajdujące się w systemie PESEL. Jak przekazuje prokuratura, obejmowało to m.in. pełne dane osobowe oraz adresy zamieszkania.

Śledczy podkreślają, że działania te naruszały zarówno interes publiczny, jak i prywatność osób, których dane dotyczyły. "Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na jednoznaczne ustalenie, że nieuprawnione "przetwarzanie" ograniczało się wyłącznie do przeglądania danych, bez ich dalszego wykorzystania" – poinformował Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Nie przyznała się do zarzutów

Podejrzanej przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień (art. 231 par. 1 Kodeksu karnego) oraz naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Edyta W. została przesłuchana 1 października. Nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności.