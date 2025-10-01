Logo strona główna
"Nie dotykaj kapsułki". Alert RCB dla mieszkańców jednego z województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w dniach od 2 do 11 października na Podkarpaciu zrzucana będzie szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Mieszkańcy regionu powinni zachować szczególną ostrożność. "Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych" - czytamy w komunikacie.

Mieszkańcy województwa podkarpackiego otrzymali w środę, 1 października, alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dotyczący akcji szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie.

- Uwaga! W dniach 2-11.10 będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych! - napisano w komunikacie.

Akcja obejmie tereny leśne, pola oraz obszary przyleśne. To kolejne działanie mające ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby w regionie.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Weterynarii

"Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie jest wykonywana poprzez zrzut z samolotów oraz poprzez ręczne wyłożenie immunologicznego produktu weterynaryjnego leczniczego o nazwie rabadrop, zawiesina doustna. Przynęta w kolorze brązowo-zielonym do brązowego, kształtu kwadratowego albo kulistego o stałej konsystencji. Wewnątrz przynęty znajduje się plastikowy blister z wielojęzycznym nadrukiem" - informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

W komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii czytamy także, że "przynęt nie należy podnosić ani dotykać, ponieważ przeniesienie na nie zapachu człowieka może spowodować utratę zainteresowania szczepionką przez lisy wolno żyjące".

"W przypadku ewentualnego spożycia szczepionki przez zwierzęta domowe lub gospodarskie, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii świadczącym usługi w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt. W razie przypadkowego kontaktu człowieka z substancją aktywną szczepionki, należy natychmiast umyć skórę wodą i mydłem i zwrócić się o ewentualną pomoc lekarską" - podaje Główny Inspektorat Weterynarii.

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof/AdobeStock

województwo podkarpackieChoroby zakaźne
