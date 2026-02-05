Lekarz miał molestować pacjentki. Zapadł wyrok

W czwartek prok. Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, poinformował o tym, że Sąd Rejonowy w Mielcu skazał Mariana P., który pełnił obowiązki lekarza w Poradni Pulmonologicznej.
Według aktu oskarżenia lekarz pulmonolog, obecnie 66-letni Marian P., za pomocą podstępu doprowadził dwie swoje pacjentki do poddania się innej czynności seksualnej. Do przestępstw miało dojść w maju 2022 r. i w styczniu 2023 r. Ze względu na charakter sprawy prokuratura nie udziela więcej informacji.
Prokurator dodał jedynie, że oskarżony na etapie postępowania przygotowawczego i przewodu sądowego nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów.
3,5 roku więzienia i zadośćuczynienie
Sąd w Mielcu wymierzył Marianowi P. łączną karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto zasądził także na rzecz pokrzywdzonych kobiet zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwotach 6 tys. zł i 15 tys. zł.
Orzekł także pięcioletni zakaz zajmowania stanowiska lekarza i wykonywania wszelkich zawodów związanych z działalnością medyczną.
Wyrok nie jest prawomocny.
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: PAP
