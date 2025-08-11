Kierowca cysterny zjechał z drogi i uderzył w budynek 

Do wypadku doszło w poniedziałek (11 sierpnia) około godziny 6 rano na ulicy Dukielskiej w Miejscu Piastowym w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu.
"Jak wynika ze wstępnym ustaleń policjantów 53-kierujący ciągnikiem siodłowym z cysterną przewożącą glukozę stracił panowanie nad zespołem pojazdów, zjechał z jezdni. Zespół pojazdów się przewrócił, doszło do uszkodzenia budynku i ogrodzenia" - przekazała nam krośnieńska policja.
Kierowca, jak podała policja, był trzeźwy. Odniósł niegroźne obrażenia. - Nikt oprócz kierowcy nie odniósł obrażeń - poinformował nas oficer prasowy KMP w Krośnie.
Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Autorka/Autor: ms
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Krosno112.pl