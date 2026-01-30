W papierze toaletowym ukrył papierosy. Zmienił nazwisko, ale wpadł po 16 latach

Do zdarzenia doszło w Medyce (woj. podkarpackie) Źródło: Google Maps

Porucznik Piotr Zakielarz, rzecznik BiOSG poinformował, że do próby przemytu doszło w maju 2009 r. w Medyce. Ukraiński kierowca ciężarówki przewożący rzekomo transport papieru toaletowego, gdy był już po odprawie paszportowej i czekał w wyznaczonym miejscu na kontrolę towaru, zostawił samochód i opuścił teren przejścia granicznego.

- Po sprawdzeniu ładunku pozostawionej ciężarówki okazało się, że w naczepie, oprócz papieru toaletowego, jest prawie 200 tysięcy paczek nielegalnych papierosów – przekazał por. Zakielarz.

Dodał, że mężczyzna w swoim kraju zmienił nazwisko, ale funkcjonariusze BiOSG nie dawali za wygraną i cały czas go poszukiwali. W końcu dzięki pomocy prokuratury generalnej Ukrainy ustalili jego aktualne dane.

- Cudzoziemiec wpadł w ręce śledczych podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej. Był zaskoczony. Liczył, że z nowymi danymi i po wielu latach od próby przemytu sprawa jest zamknięta – wyjawił rzecznik BiOSG.

Ukrainiec usłyszał zarzuty i przyznał się do próby przemytu. Sąd Rejonowy w Przemyślu wymierzył mu karę pięciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata, 7,5 tysięcy złotych grzywny. Zasądził też podanie wyroku do publicznej wiadomości, przepadek papierosów i ciężarówki oraz opłacenie kosztów sądowych.