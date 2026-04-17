Rzeszów Strażnicy graniczni wykryli napromieniowaną studolarówkę Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło w Medyce (woj. podkarpackie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło podczas kontroli podróżnych wchodzących do Polski przez piesze przejście w Medyce.

- W momencie, gdy przez światło bramki radiometrycznej przechodziła 54-letnia obywatelka Ukrainy, uruchomił się sygnał informujący o znacznym przekroczeniu promieniowania – poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału SG por. Piotr Zakielarz.

Podkreślił, że zgodnie z procedurą funkcjonariusze Straży Granicznej odseparowali podróżną i przeprowadzili szczegółowe badanie jej bagażu, w którym było 9,9 tys. dolarów amerykańskich.

Strażnicy graniczni wykryli napromieniowaną studolarówkę Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

- Weryfikacja z wykorzystaniem mobilnego sprzętu wykazała, że dla jednego z banknotów tło promieniowania w tym miejscu zostało przekroczone 1905 razy – powiedział rzecznik BiOSG. – Okazało się, że promieniowanie dotyczyło izotopu stosowanego w lecznictwie - dodał.

Strażnicy zabezpieczyli studolarówkę w specjalnym pojemniku i skonsultowali się z Państwową Agencją Atomistyki.

Strażnicy graniczni wykryli napromieniowaną studolarówkę Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

- Kobieta powiedziała, że pieniądze miały być przeznaczone na zakup auta - przekazał funkcjonariusz.

Zaznaczył, że ze względów bezpieczeństwa cudzoziemce wydano decyzję o odmowie wjazdu i wraz z banknotem skierowano z powrotem na Ukrainę.

Drugi taki przypadek

Jak poinformował por. Zakielarz, do podobnego zdarzenia doszło w grudniu 2025 roku. Wtedy również stwierdzono znaczne przekroczenie promieniowania banknotu 100-dolarowego wśród waluty przenoszonej przez Polaka z Ukrainy. Wówczas także mężczyzna został zawrócony na Ukrainę.

Rzecznik BiOSG podkreślił, że zapobieganie nielegalnemu przemieszczaniu materiałów promieniotwórczych to jedno z ustawowych zadań Straży Granicznej. - Na wszystkich przejściach granicznych znajdują się stacjonarne urządzania, które nieprzerwanie, całodobowo kontrolują poziom promieniowania tła – przekazał.

Dodał, że również specjalnie wyszkolona grupa strażników granicznych ma do dyspozycji mobilne urządzenia pozwalające dokładnie zlokalizować źródło i rodzaj promieniowania. Każde takie zdarzenie jest konsultowane z Państwową Agencją Atomistyki.