Siedział na jezdni. Wjechał w niego samochód

Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem na drodze krajowej nr 28 w Medyce (woj. podkarpackie). Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący volkswagenem crafterem, 29-letni obywatel Ukrainy, jadąc w kierunku Przemyśla, najechał na prawdopodobnie siedzącego na jezdni mężczyznę.

44-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego zmarł mimo podjętej reanimacji. Kierowca samochodu był trzeźwy. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, a także biegły z zakresu ruchu drogowego.

Prokuratura, pytana o przyczyny zdarzenia, odpowiada, że na razie policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.

- Ustalamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - powiedziała nam Marta Pętkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Jak dodała, wstępne ustalenia śledczych wskazują, że zdarzenie było wypadkiem.