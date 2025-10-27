Kradzioną karetką próbował przekroczyć granicę

Do zdarzenia doszło w Medyce (woj. podkarpackie) Źródło: Google Maps

Do kontroli na przejściu granicznym zgłosił się 41-letni obywatel Ukrainy, kierujący oznakowanym pojazdem medycznym marki Renault Trafic. W trakcie weryfikacji okazało się, że karetka o wartości około 75 tysięcy złotych została wcześniej skradziona i figurowała w krajowych bazach jako poszukiwana od niespełna trzech miesięcy.

Karetka ma oznaczenia w języku francuskim, ale jak informuje porucznik Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, została skradziona na terenie Polski.

Zatrzymali kierującą autem, które skradziono dwa lata wcześniej

Tego samego dnia funkcjonariusze SG z Medyki ujawnili również samochód osobowy marki Kia Sportage, którym podróżowała 35-letnia obywatelka Ukrainy. W systemach Interpolu widniała informacja, że pojazd został utracony na terenie Wielkiej Brytanii ponad dwa lata temu. Jego wartość oszacowano na około 42 tysiące złotych.

W obu przypadkach dalsze postępowanie prowadzi policja.