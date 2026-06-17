Rzeszów Patomorfolożka zakopywała w ogródku płody. Miała długi

Zatrzymana zeznała, że sama zakopała płody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Rzeszowie

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Program Uwaga TVN o makabrycznym odkryciu w Lutoryżu pod Rzeszowem na Podkarpaciu został wyemitowany we wtorek 16 marca.

Uwaga! TVN dotarła do znajomych 57-letniej Magdaleny H. Zatrzymana kobieta jest doktorem nauk medycznych i patolożką. Przez pewien czas pracowała wspólnie z matką, również lekarką, a następnie przejęła po niej gabinet i prowadziła go samodzielnie. Do 2017 roku była też biegłą sądową z zakresu patomorfologii przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Prowadziła także prywatny gabinet w Rzeszowie.

Z ustaleń Joanny Bukowskiej z programu Uwaga! TVN wynika, że kilka lat temu Magdalena H. z niewiadomych powodów popadła w kłopoty finansowe. Patomorfolożka sprzedała dom w Rzeszowie i przeprowadziła się do Lutoryża pod miastem. Ten dom następnie również sprzedała i przeniosła się do mieszkania po matce z powrotem do Rzeszowa. Dziennikarka Uwagi! TVN ustaliła, że od 2021 roku wobec Magdaleny H. toczyło się łącznie 19 postępowań dotyczących zapłaty.

"Nie mogę potwierdzić, nie twierdzę że tak nie jest, były jakieś zaległości finansowe, ale to wszystko jest przedmiotem śledztwa i na razie poza tymi trzema komunikatami, które opublikowaliśmy w tej sprawie nie mamy nic więcej do dodania" - napisał nam prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

34 płody na posesji

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zakopywała na terenie swojej posesji w Lutoryżu odpady medyczne - w tym płytki mikroskopowe, zniszczoną dokumentację oraz ludzkie szczątki, w tym płody lub ich fragmenty. Według prokuratury, łącznie odnaleziono szczątki 34 płodów. Odpady i szczątki były zakopane w różnych miejscach ogrodu, na głębokości od 1,2 do 1,6 metra. Zabezpieczony materiał trafi do biegłych z prosektorium, którzy ustalą wiek płodów oraz czas, jaki spędziły w ziemi.

Policyjne działania w Lutoryżu Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie

Płody w ogrodzie

Makabrycznego odkrycia w Lutoryżu dokonano w środę, 10 czerwca. Podczas prac ziemnych jeden z robotników natknął się na odpady medyczne oraz ludzki płód. Na miejsce natychmiast wezwano policję, a działania funkcjonariuszy trwały do soboty, 13 czerwca.

Dzień wcześniej, 12 czerwca, w drodze do pracy zatrzymano 57-letnią Magdalenę H. Jak ustalili śledczy, kobieta była zatrudniona w kilku rzeszowskich szpitalach, a ostatnio pracowała w placówce w Zamościu. Usłyszała zarzuty znieważenia zwłok, niewłaściwego postępowania z odpadami medycznymi oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. W złożonych wyjaśnieniach przyznała, że samodzielnie przewiozła i zakopała na swojej posesji zarówno ludzkie płody, jak i inne odpady medyczne.

Decyzją sądu została tymczasowo aresztowana. Grozi jej do 12 lat więzienia.

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