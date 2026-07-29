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Dwa szczeniaki podrzucone na posesję

Policja szuka osoby, która porzuciła psy
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP w Krośnie
Policjanci szukają osoby, która porzuciła dwa psy na prywatnej posesji przy ulicy Grodzkiej w Krośnie. Obok zwierząt pozostawiono torbę ze smyczami, zabawkami i karmą. Policja prosi o kontakt osoby, które mają informacje w tej sprawie.

W ubiegłą środę krośnieńska policja otrzymała zgłoszenie o dwóch szczeniakach porzuconych na prywatnej posesji przy ul. Grodzkiej w Krośnie.

Właściciel posesji znalazł w rogu ogrodu dwa małe, czarne psy. Obok nich leżała reklamówka z karmą, smyczami i zabawkami. Szczeniaki trafiły pod opiekę Straży Miejskiej.

Policja szuka osoby, która porzuciła psy
Policja szuka osoby, która porzuciła psy
Źródło zdjęcia: KMP w Krośnie
Obok psów była reklamówka z karmą i smyczami
Obok psów była reklamówka z karmą i smyczami
Źródło zdjęcia: KMP w Krośnie

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i szukają osoby, która porzuciła zwierzęta. Świadkowie oraz osoby mające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt pod numerami 47 828 36 55 lub 47 828 33 10. Informacje można także przesyłać na adres kmp.krosno@rz.policja.gov.pl albo przekazać osobiście w jednostce policji.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrosnoPodkarpaciePolicjaPsyPrzemoc wobec zwierząt
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