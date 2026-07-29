Dwa szczeniaki podrzucone na posesję
W ubiegłą środę krośnieńska policja otrzymała zgłoszenie o dwóch szczeniakach porzuconych na prywatnej posesji przy ul. Grodzkiej w Krośnie.
Właściciel posesji znalazł w rogu ogrodu dwa małe, czarne psy. Obok nich leżała reklamówka z karmą, smyczami i zabawkami. Szczeniaki trafiły pod opiekę Straży Miejskiej.
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i szukają osoby, która porzuciła zwierzęta. Świadkowie oraz osoby mające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt pod numerami 47 828 36 55 lub 47 828 33 10. Informacje można także przesyłać na adres kmp.krosno@rz.policja.gov.pl albo przekazać osobiście w jednostce policji.
Źródło: tvn24.pl