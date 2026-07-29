Rzeszów Dwa szczeniaki podrzucone na posesję

Obywatelski projekt "Stop łańcuchom" zmiażdżony przez rząd Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Krośnie

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W ubiegłą środę krośnieńska policja otrzymała zgłoszenie o dwóch szczeniakach porzuconych na prywatnej posesji przy ul. Grodzkiej w Krośnie.

Właściciel posesji znalazł w rogu ogrodu dwa małe, czarne psy. Obok nich leżała reklamówka z karmą, smyczami i zabawkami. Szczeniaki trafiły pod opiekę Straży Miejskiej.

Policja szuka osoby, która porzuciła psy Źródło zdjęcia: KMP w Krośnie

Obok psów była reklamówka z karmą i smyczami Źródło zdjęcia: KMP w Krośnie

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i szukają osoby, która porzuciła zwierzęta. Świadkowie oraz osoby mające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt pod numerami 47 828 36 55 lub 47 828 33 10. Informacje można także przesyłać na adres kmp.krosno@rz.policja.gov.pl albo przekazać osobiście w jednostce policji.