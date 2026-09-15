Rzeszów 11-letni Paweł zginął. Biegły ma zbadać ślad jego buta Martyna Sokołowska |

W wypadku w Humniskach na Podkarpaciu zginął 11-letni Paweł Źródło wideo: KPP w Brzozowie Źródło zdj. gł.: KPP Brzozów

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Chodzi o wypadek, do którego doszło 11 października 2023 roku w Humniskach na Podkarpaciu. Opel Meriva, którym kierowała 78-letnia Stanisława B. potrącił dwóch 11-letnich chłopców wracających ze szkoły. Szli poboczem, bo wzdłuż drogi, która wiedzie do ich domów, nie ma chodnika. Paweł zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Kuba został ranny i trafił do szpitala. Do dzisiaj jest pod opieką specjalistów z powodu traumy, jaką spowodował wypadek i śmierć kolegi.

"Ślad buta", "prawa stopa na jezdni". Obrona pyta o wypadek

Proces w sprawie tragicznego wypadku od 11 września 2024 roku toczy się przed Sądem Rejonowym w Brzozowie. Prokuratura oskarżyła kobietę o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Oskarżona nie przyznaje się do winy. W procesie nie uczestniczy, tłumacząc swoją nieobecność złym stanem zdrowia.

Dokładnie rok temu, we wrześniu 2025 roku, obrona oskarżonej zakwestionowała opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, przygotowaną na zlecenie prokuratury.

Wynika z niej, że Stanisława B. "umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym". Według eksperta, podczas wymijania grupy dzieci "nie obserwowała należycie jezdni i nie zachowała szczególnej ostrożności, w tym wymaganego bezpiecznego odstępu od wymijanych pieszych". Biegły ustalił również, że kobieta jechała z prędkością około 70 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

Obrona zakwestionowała te ustalenia i zawnioskowała o przygotowanie nowej opinii. Sąd przychylił się do tego wniosku. Powołany został nowy biegły, który na miejscu wypadku przeprowadził eksperyment procesowy, odtwarzając okoliczności zdarzenia, w którym zginął jeden z chłopców.

Wypadek w Humniskach W Humniskach zginął 11-latek potrącony przez osobówkę Źródło zdjęcia: KPP Brzozów Tragiczny wypadek w Humniskach, zginął 11-latek potrącony przez 78-letnią kobietę kierującą autem Źródło zdjęcia: KPP Brzozów Policja zabezpieczyła ślady, ustala okoliczności tragicznego wypadku Źródło zdjęcia: KPP Brzozów Miejsce wypadku Źródło zdjęcia: KPP Brzozów Kierująca Oplem była trzeźwa Źródło zdjęcia: KPP Brzozów Miejsce wypadku Źródło zdjęcia: KPP Brzozów W wypadku zginął 11-latek, jego rówieśnik trafił do szpitala Źródło zdjęcia: KPP Brzozów

Pod koniec sierpnia Sąd Rejonowy w Brzozowie dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłego. Sąd zwrócił się do biegłego sądowego, inżyniera Zbigniewa Jabłońskiego, o odpowiedź na pytania zgłoszone przez obrońcę oskarżonej.

Jedno z nich dotyczy Volkswagena Craftera. Biegły ma ustalić, czy kierujący tym samochodem mógł zmienić tor jazdy w sposób, który wpłynął na zachowanie Stanisławy B. i zmusił ją do wykonania manewru obronnego. Chodzi o ustalenie, czy taki manewr mógł doprowadzić do najechania przez nią na białą, ciągłą linię.

Miejsce wypadku Źródło zdjęcia: KPP Brzozów

Kolejne pytania dotyczą już bezpośrednio 11-letnich pieszych.

"Czy można ustalić, że pokrzywdzeni piesi poruszali się poboczem drogi, a bezpośrednio przed zdarzeniem weszli na jezdnię?" - pyta obrona.

Biegły ma również odpowiedzieć, czy ślad tarcia powierzchni buta Pawła o nawierzchnię jezdni w rejonie białej linii pochodził z powierzchni lewego buta oraz czy można uznać, że chłopiec prawą stopą stąpał bezpośrednio po jezdni.

11 października miną trzy lata od wypadku, w którym zginął Paweł Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Chłopcy zeznali, że szli poboczem

W sprawie przesłuchano między innymi dwie dziewczynki, które wracały tego dnia ze szkoły razem z Pawłem i Kubą. Jedna z nich zeznała, że cała grupa szła poboczem, oddzielonym od jezdni linią, której - jak mówiła - nie przekraczali. Dziewczynka twierdziła również, że Paweł w chwili wypadku wymijał Kubę, ale nadal znajdował się na poboczu.

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Podobnie relacjonował zdarzenie zawodowy kierowca, który chwilę przed wypadkiem minął grupę dzieci. Zeznał przed sądem, że widział dzieci idące po lewej stronie drogi i "na sto procent" znajdujące się za linią oddzielającą pobocze od jezdni.

Z kolei w oświadczeniu przesłanym wcześniej do sądu Stanisława B. pisała, że nie wie, dlaczego Paweł znajdował się na jezdni, a nie na poboczu.

Biegły ma miesiąc

Sąd w postanowieniu wskazał, że konieczność zasięgnięcia uzupełniającej opinii wynika z przeprowadzonych dotychczas dowodów oraz pytań stawianych przez obrońcę oskarżonej.

Biegły ma sporządzić opinię w terminie miesiąca od otrzymania akt sprawy. Do dyspozycji otrzymał cztery tomy akt.