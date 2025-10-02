Logo strona główna
Rzeszów

Dziadek z wnuczką zginęli na przejeździe kolejowym. Nowe informacje

Źródło: TVN24
Sekcja zwłok 85-letniego mężczyzny i jego 11-letniej wnuczki, którzy zginęli na przejeździe kolejowym w Chorzelowie na Podkarpaciu, odbędzie się w piątek. W sprawie tego tragicznego wypadku kolejowego prokuratura wszczęła śledztwo.

Jak przekazał nam Konrad Włoszczyna, szef Prokuratury Rejonowej w Mielcu, która bada okoliczności tego zdarzenia, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte z artykułu 177 par. 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku kolejowego ze skutkiem śmiertelnym.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W piątek sekcja zwłok ofiar

Na piątek (3 października) zaplanowane zostały sekcje zwłok mężczyzny i dziewczynki, którzy ponieśli śmierć w wypadku. Oboje zostali potrąceni przez szynobus, kiedy przechodzili przez przejście kolejowe. - Po obu stronach przejścia znajdują się barierki ustawione tak, aby wymusić obejrzenie się w jedną i drugą stronę - powiedział nam prokurator Włoszczyna. Dopytywany o szczegóły dodał, że około 50 metrów przed przejściem znajduje się zakręt. Czy mężczyzna z wnuczką nie zauważyli, że jedzie szynobus? Czy pojazdu jeszcze nie było widać? Tego na razie nie wiadomo. Śledczy ustalili, że dziadek codziennie odbierał wnuczkę ze szkoły i pokonywał trasę, gdzie doszło do tragedii.

Jak przekazał nam prokurator Włoszczyna, ze wstępnym ustaleń wynika, że szynobus jechał z przepisową prędkością, która w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, wynosi 120 kilometrów na godzinę. Miał wyhamować 400 metrów dalej.

- Na pewno zasięgniemy opinii Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wystąpimy o zabezpieczenie danych z rejestratora szynobusa - powiedział nam szef mieleckiej prokuratury rejonowej.

Prokuratura przesłuchuje świadków wypadku i gromadzi materiał dowodowy, który pomoże w ustaleniu przyczyn tragedii.

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek (30 września) po godzinie 16 w miejscowości Chorzelów w powiecie mieleckim na Podkarpaciu. Policję o zdarzeniu poinformowali świadkowie.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że szynobus relacji Dębica - Padew Narodowa, na wysokości Chorzelów 1, potrącił 85-letniego mężczyznę i jego 11-letnią wnuczkę, którzy przechodzili przez przejście kolejowe. Niestety, życia mężczyzny i dziecka nie udało się uratować" - przekazała podkomisarz Bernadetta Krawczyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady, które mogą pomóc ustalić okoliczności tragedii.

Pociągiem podróżowało 11 pasażerów oraz pracownicy - konduktor, maszynista i kierownik. Nikt nie odniósł obrażeń. Obsługa pociągu była trzeźwa.

