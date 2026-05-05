Trzy osoby w szpitalu, za kierownicą 17-latek Źródło: KPP Brzozów

Do wypadku doszło w poniedziałek (4 maja) po godzinie 21.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Seatem, najprawdopodobniej na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi do przydrożnego rowu uderzając w jego brzeg, a następnie dachował" - przekazała starszy aspirant Joanna Baranowska z brzozowskiej policji.

Samochodem jechało czworo młodych ludzi. Ranni zostali 17-letni kierowca, 16-letnia pasażerka oraz 21-letni pasażer, których przewieziono do szpitala w Brzozowie, Rzeszowie i w Krośnie. Jeden z pasażerów - 17-latek - nie odniósł obrażeń.

Policjanci ustalili, że siedzący za kierownicą 17-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący odpowie za kierowanie samochodem bez uprawnień i spowodowanie wypadku.

