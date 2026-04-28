Rzeszów

Owocowe drzewa mają zatrzymać niedźwiedzie w lesie

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos arctos)
Były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Paweł Skawiński o tym, jak powinniśmy się zachować w momencie spotkania z niedźwiedziem
Źródło: TVN24
By zachęcić niedźwiedzie do pozostania w naturalnym środowisku i do pozostania w dużej odległości od ludzkich siedzib leśnicy z Piwnicznej w Beskidzie Sądeckim sadzą drzewa owocowe. Jak dodają, sady są ważnym elementem kulturowego krajobrazu regionu.

W kilku lokalizacjach na terenie Nadleśnictwa Piwniczna posadzono już łącznie 130 drzew owocowych - jabłoni, śliw i grusz. Jak podkreślają leśnicy, działania te mają nie tylko wzbogacić środowisko naturalne, ale również zachęcić niedźwiedzie do pozostawania w wyższych partiach gór.

- Region Nadleśnictwa Piwniczna, czyli cała Dolina Popradu, był kiedyś licznie zamieszkiwany przez górali czarnych Łemków, którzy przy swoich gospodarstwach, jeszcze przed wojną, mieli sady. Te drzewa się już zestarzały, niektóre mają nawet po 100 lat i wymagają rewitalizacji, aby nadal dawały owoce - powiedział leśniczy Krzysztof Tomasiak, edukator leśny Nadleśnictwa Piwniczna.

Leśnik przypomniał, że choć niedźwiedzie są wszystkożerne, istotną część ich diety stanowią właśnie owoce.

Co zrobić, gdy szarżuje na nas niedźwiedź?
Źródło: TVN24

Działania są częścią szerszego programu realizowanego we współpracy międzynarodowej. Nadleśnictwo Piwniczna realizuje transgraniczny program "Drapieżne pogranicze" razem ze stroną słowacką, m.in. z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

- W ramach tego projektu sadzimy drzewa owocowe, które mają stanowić buforową strefę, pozwalającą niedźwiedziom pozostawać wysoko w górach i nie schodzić w pobliże osad ludzkich w poszukiwaniu łatwego pożywienia. Staramy się urozmaicić ich dietę, aby nie wychodziły z gór i nie schodziły w pobliże ludzi. Trzeba powiedzieć, że u nas niedźwiedzie nie stanowią jeszcze dużego problemu na styku z ludźmi, ale już po słowackiej stronie takie sytuacje występują - wskazał Tomasiak.

Szukają jedzenia i partnerów

Jak podkreślił, zakładanie i odnawianie sadów ma pomóc w zatrzymaniu zwierzyny w jej naturalnym środowisku.

- Sady mają zatrzymać dziką zwierzynę wysoko w górach, aby tam miała naturalny pokarm. Jeżeli chodzi o migracje niedźwiedzi, nie mamy na to wpływu - to kwestia ich terytoriów i instynktu. Przemieszczają się nie tylko w poszukiwaniu pożywienia, ale i partnerów - zaznaczył.

Według leśników historyczne sady są ważnym elementem krajobrazu kulturowego regionu.

- Całe pasmo Jaworzyny - Szlachtowa, Kosarzyska, Wierchomla, Zubrzyk aż po Jaworzynę Krynicką - to były rozrzucone osiedla ludzkie w górach. Tamte sady i drzewa owocowe wciąż istnieją, ale wymagają odmłodzenia, bo niektóre mają już 100 lat i są w kiepskim stanie – powiedział Tomasiak.

Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji

Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało

Niedźwiedzie brunatne są wszystkożerne - żywią się leśnymi owocami, grzybami, pędami roślin, drobnymi ssakami, rybami, a także padliną. Jesienią gromadzą zapasy tłuszczu, a zimę spędzają w gawrach - od listopada do marca. Samice co dwa lata rodzą od jednego do trzech młodych, które przez około 1,5 roku pozostają pod ich opieką. Dorosłe osobniki mogą ważyć do 300 kg i dożywać nawet 50 lat.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
USA, Waszyngton, Gwardia Narodowa, policja
"WSJ": poziom przemocy wobec rządu USA najwyższy od 30 lat
Świat
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Fotoradar stanął na Grochowskiej. Wcześniej zginął tam 6-letni chłopiec
WARSZAWA
"Łomiarz" wychodzi na wolność
"Łomiarz" wychodzi na wolność. Biegli: nie poddał się resocjalizacji
WARSZAWA
Były współpracownik papieża skazany. Sąd wymierzył osiem lat więzienia
Zakonnik z zarzutami przestępstw seksualnych
Wrocław
Strzały pod Kruszwicą, samochód ostrzelany podczas jazdy
Samochód ostrzelany podczas jazdy. Zatrzymano 49-latka
Kujawsko-Pomorskie
AdobeStock_364287715
Obniża ciśnienie i poprawia cholesterol. Coraz więcej "twardych" danych na temat jogi
Bogdan Święczkowski
Święczkowski nie przyjdzie na spotkanie. Pisze o "wyjątkowej hipokryzji"
Polska
Mercedes o wartości ponad miliona złotych został skradziony w Berlinie
Kierowca porzucił auto warte ponad milion i uciekł pieszo
Wrocław
Grzegorz Braun, Daniel Obajtek, Patryk Jaki i Tomasz Buczek
Jest decyzja w sprawie polskich europosłów
Polska
Polityk Konfederacji alarmuje o "zniknięciu tablicy" w Auschwitz. Manipulacja
Muzeum Auschwitz "usuwa informacje o polskich więźniach"? O co chodzi z tablicami
Gabriela Sieczkowska
Od kierowcy pobrano też krew do badań
Kierowca z blisko sześcioma promilami, jego auto dachowało
Poznań
policja grecja
Strzelanina w Atenach. Kilka osób jest rannych
Świat
Homar chimera
Prawie trafił na talerz. To okaz jeden na pięćdziesiąt milionów
METEO
Część pacjentek wstydzi się leczenia analogami GLP-1
"Żeby schudnąć, trzeba jeść", "albo szybko albo trwale". Jak dobrze gubić kilogramy?
Zuzanna Kuffel
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Takie będą ceny paliw w środę
BIZNES
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Kanclerz Niemiec o negocjacjach USA i Iranu. Mówi o upokorzeniu
Świat
Straż Pożarna
Poproszono ich o otwarcie mieszkania. W środku znaleźli dwa ciała
Wrocław
Bił leżącego na ulicy
Bił leżącego na ulicy człowieka. Nikt nie zareagował
Szczecin
shutterstock_2578148417 Bolonia, Włochy 1 stycznia 2025: Turyści i mieszkańcy spacerujący po via rizzoli, głównej ulicy w bolonii, w pobliżu przystanku autobusowego
Majówkowe wybory Polaków. Zaskakujące trzecie miejsce
BIZNES
Łukasz Mejza wchodzi na salę rozpraw
Mejza pozwał licealistę. Sąd zdecydował
Poznań
Michał Woś i Dariusz Matecki
Kara dla Mateckiego i Wosia. Zapadła jednogłośna decyzja
Polska
imageTitle
Narzekała na odór, dołowała się, płakała. Trudne chwile Andriejewej
EUROSPORT
Łukasz Litewka, minuta ciszy w Sejmie
Poruszający moment w Sejmie i łamiący się głos marszałka
Polska
shutterstock_2660243863
Zdrowie na minusie. Kandydat PiS na premiera diagnozuje, ale pewne fakty pomija
Piotr Wójcik
Łukasz Litewka
Pogrzeb Łukasza Litewki. Nowe szczegóły uroczystości
Katowice
Policja zatrzymała 19-latka
"Informował, że pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze"
WARSZAWA
Elektrownia w Czarnobylu po wybuchu reaktora
Myśleli, że to zgubiona bomba. Tak odkryli radioaktywną chmurę nad Polską
Olsztyn
Anders Breivik
Terrorysta zmienił dane osobowe na jedne z najpopularniejszych w kraju
Świat
imageTitle
Pingwiny walczą do końca
Najnowsze
Alexander Lambsdorff
"Stanowczy protest" po spotkaniu w Kijowie. Oświadczenie rosyjskiego MSZ
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica