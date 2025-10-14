Dzień Nauczyciela. Sprawdź, czy po latach mogą być z ciebie dumni

"Edukacja daje nam bezpieczeństwo" Źródło: TVN24

Dziękując nauczycielom za ich wkład w naszą edukację, sprawdźmy czy przypadkiem nie powinniśmy raczej ponownie zasiąść w szkolnej ławie. W tym quizie sprawdzamy wiedzę szkolną z kilku przedmiotów. Czy po latach edukacji uda się wam odpowiedzieć bezbłędnie na 10 pytań, czy będzie jak w "Dniu świra" i cała ta nauka "jak krew w piach"?

