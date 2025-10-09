W czwartek poznaliśmy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Został nim László Krasznahorkai, pisarz w Polsce znany między innymi dzięki książce "Szatańskie tango". W ciągu ponad 120 lat prestiżowe wyróżnienie trafiało do najwybitniejszych ludzi pióra - w tym kilkorga Polaków, ale też sławnego muzyka, a nawet polityka. Dzień przyznania najcenniejszej nagrody w dziedzinie literatury to nie tylko święto dla jej miłośników, ale i dobra okazja, by sprawdzić swoją wiedzę na temat słynnego wyróżnienia.
