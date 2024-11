Żałoba, która jest "tabu w tabu". "Ci, którzy cierpią, nie są chorzy, nie potrzebują leczenia"

Żałoba po śmierci samobójczej - podobnie jak samo samobójstwo - owiana jest społecznym tabu, a co za tym idzie wieloma krzywdzącymi, nieprawdziwymi przekonaniami, uderzając najczęściej w tych, którzy z tą żałobą się mierzą. Osoby eksperckie przekonują jednocześnie, że najlepszą odpowiedzią na to tabu jest odpowiedzialna, wyważona debata społeczna na temat samobójstw i wiążącej się z nimi żałobą.

O tym jest również książka "Niewysłuchani" autorstwa Moniki Tadry i dr Halszki Witkowskiej - sekretarz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz koordynatorki platformy edukacyjno-pomocowej "Życie warte jest rozmowy". Książka składa się z dwóch części: pierwsza to trzynaście rozmów "o bólu, żalu, gniewie, a przede wszystkim o poczuci winy", jakie przeprowadziła Tadra z osobami w żałobie po śmierci samobójczej kogoś bliskiego. W drugiej części dr Witkowska analizuje traumatyczne przeżycia osób w żałobie, dzięki czemu można zrozumieć to, z czym łączy się żałoba po śmierci samobójczej.

Jednym z bohaterów książki "Niewysłuchani" jest partner Norberta - mężczyzny, który w kwietniu tego roku odebrał sobie życie. Ta konkretna historia w poruszający sposób zwraca uwagę na fakt, że żałoba po stracie ukochanej osoby LGBTQ+ w wyniku samobójstwa stanowi tabu w tabu. Rozmówca Moniki Tadry mówi wprost: "Zdrowie psychiczne, homofobia i samobójstwo to są wciąż tematy tabu. To jest po prostu góra znieczulicy i okrucieństwa wynikających z braku słuchania, braku chęci widzenia, uciekania przed problemami. Koło nienawiści, hejt internetowy i tak dalej - to są rzeczy, na które wszyscy pozwalamy. Problem narasta. Mówię, jakbym był ekspertem, ale te ostatnie trzy tygodnie to jest gigantyczny proces odkrywania rzeczy, o których w ogóle nie miałem pojęcia".