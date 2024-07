Amerykańska gra prezydenckim zdrowiem

Choć urzędujący prezydent Joe Biden publikuje raporty medyczne po corocznych badaniach fizykalnych, to w ostatnich tygodniach nasiliły się wątpliwości co do jego kondycji. Opinia publiczna domaga się przedstawienia szerszych i szczegółowych informacji.

Ani prezydent USA, ani kandydaci na ten urząd nie są zobowiązani żadnymi przepisami prawa do ujawniania swojej dokumentacji medycznej. Część decyduje się jednak na taki krok. Robią to w różnych formach i zakresach oraz z różnych pobudek.

Tak więc cały świat, ale szczególnie Stany Zjednoczone, przyglądały się Bidenowi przez tygodnie tegorocznej kampanii przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi. A to, co widzieli, budziło ich niepokój i podsycało obawy o to, czy będzie on w stanie pełnić urząd przez drugą kadencję.