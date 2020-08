Zaginiony sześciolatek został sprzedany i żyje? Była zmowa milczenia, jest przełom w śledztwie

21 czerwca 1977 roku wypadł we wtorek. W Stanach na ekrany kin wszedł "New York, New York" Martina Scorsese, Elvis Presley przygotowywał się do niedzielnego występu w Indianapolis, który okazał się być ostatnim koncertem w jego karierze. W Polsce trwał siódmy rok rządów Edwarda Gierka, dwa dni wcześniej cieszyliśmy się z gola, którego Boniek strzelił Brazylii.