Wszystkie oblicza "Emilii Perez". I jedno pytanie: czy ma jeszcze szanse na Oscara?

Po tym, jak w 2023 roku Oscara w kategorii najlepszy film zdobył "Wszystko wszędzie naraz", thriller psychologiczny "Tar" Todda Fielda zaczął być zaliczany do wąskiego grona wybitnych tytułów, do których nie trafiła Nagroda Akademii w tej najważniejszej kategorii. Jedną z kwestii, jakie skutecznie udało się Fieldowi w nim przemycić, była refleksja nad istotą sztuki - reżyser sięgnął między innymi do koncepcji teoretycznych Leonarda Bernsteina. W książce "Findings" Bernstein napisał: