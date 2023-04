"Drąży dziurę, żeby Rosjan i Białorusinów przemycić na igrzyska". Szermierz i oligarcha nie czekają

Najświeższe rekomendacje MKOl wskazują na możliwość dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji, ale wyłącznie jako neutralnych zawodników i tylko w konkurencjach indywidualnych. Ich stroje mają być jednokolorowe i nie zawierać absolutnie emblematów świadczących o narodowej identyfikacji. Międzynarodowy sport ma pozostać zamknięty dla tych, którzy są na kontraktach w wojsku i służbach, ale też dla "aktywnie wspierających wojnę". MKOl rozumie przez to publiczne popieranie działań wojennych, uczestnictwo w wiecach poparcia czy też obnoszenie się z prowojenną literą "Z".

Z jednej strony to tylko rekomendacje - poszczególne federacje mogą się do nich nie zastosować, jak zrobiły to władze światowego tenisa z ubiegłorocznymi wskazaniami MKOl i zdecydowały się nie wyrzucać rosyjskich i białoruskich tenisistów z rywalizacji. Z drugiej jednak to dla działaczy solidna podkładka pod uchylenie drzwi dla objętych sankcjami sportowców.