"Netanjahu nie chce zakończyć tej wojny, bo koniec wojny będzie jego własnym"

- Kogo mam na myśli, mówiąc o "Hamasie żydowskim"? Ministrów w rządzie Netanjahu: Itamara Ben Gwira i Becalela Smotricza. To oni prowadzą politykę osadniczą na Zachodnim Brzegu, to oni chcą Izraela - tak jak Hamas Palestynę - od rzeki do morza. W ich narracji nie ma miejsca na pokój - wyjaśnia Daniel Bar-Tal.

prof. Daniel Bar-Tal: Inaczej na to pytanie odpowiedziałbym kiedyś, a inaczej odpowiem teraz, gdy mam 78 lat. Żebyś miał świadomość: wychowałem się w rodzinie o przekonaniach lewicowych, liberalnych. Moja matka nauczyła mnie pewnej otwartości do świata. A do tego po prostu byłem naiwny. Jakoś wierzyłem, że da się zmienić od środka reżim w Izraelu. Bo to, że Izrael nigdy nie był demokracją liberalną, to pewnie wiesz, prawda?