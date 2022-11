Adaś napisał piosenkę o swoich atakach paniki, Adam robi robotę. 5 milionów odtworzeń na TikToku

DEBATA O ZDROWIU PSYCHICZNYM POLAKÓW - ZAPRASZAMY DO TVN24 I TVN24 GO. POCZĄTEK W NIEDZIELĘ O GODZ. 20

"Nigdy nie wiedziałam, jak powiedzieć komuś o swoich problemach psychicznych". "Ja nigdy nie powiem, co się ze mną dzieje, bo jeszcze powiedzą, że wymyślam". "Za każdym razem, kiedy tego słucham, to płaczę".

Licznik odtworzeń bije i obecnie w serwisach streamingowych utwór został wysłuchany ponad pięć milionów razy. W połowie października, razem z premierą teledysku do "Dessous", ruszyła akcja społeczna pod hasłem #JESTEM, która ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że nie muszą czuć się osamotnieni, dodanie otuchy, a przede wszystkim wskazanie im narzędzi do tego, aby mogli sobie pomóc, na przykład sięgając po pomoc w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży .

Adam "adaś." Pasierb : Byłem wtedy na zajęciach, staliśmy w grupie i w pewnym momencie straciłem poczucie tego, co się wokół mnie dzieje. Trudno to opisać, bo na zewnątrz nic po mnie nie było widać, ale w środku czułem, jakby coś we mnie wybuchło. Później zdarzyło się to jeszcze kilkukrotnie, ale na szczęście już się to nie zdarza.

Wydaje mi się, że moje ataki związane były z ogólnie gorszym samopoczuciem, co zdarza się chyba wszystkim, nawet wtedy, kiedy po prostu brakuje nam słońca. Natomiast piosenka jest parabolą wszystkiego, co się działo w moim życiu, ale również próbą zrozumienia innych ludzi, którzy przechodzą przez to, co ja. Okazało się, że to zrozumienie działa jak bumerang i wróciło do mnie w wiadomościach i komentarzach od słuchaczy, którzy odnaleźli w tym tekście siebie.