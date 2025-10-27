Zderzenie auta z radiowozem. Policjanci w szpitalu

Poznań. Zderzenie auta i radiowozem. Policjanci w szpitalu Źródło: instagram.com/poznanmoment

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zderzenia dwóch pojazdów na skrzyżowaniu ulic Bukowskiej i Szpitalnej w Poznaniu doszło w poniedziałek przed godziną 8. Zderzyły się oznakowany radiowóz oraz osobowe renault.

- Dwóch funkcjonariuszy zostało przewiezionych do szpitala celem dalszej diagnostyki, kierujący renault nie odniósł żadnych obrażeń - przekazuje młodszy aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Radiowóz jechał na sygnale

Jak dodaje, radiowóz w momencie zdarzenia jechał na sygnale. - Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Będziemy wyjaśniać dokładny przebieg, okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - podkreśla.

Na miejscu zdarzenia kierowcy wciąż muszą liczyć się z utrudnieniami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD