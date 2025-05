Gościł wielkich ówczesnego świata, był wizytówką odbudowującej się Polski

Ma blisko 100 lat i wyjątkową historię. Gościł między innymi Józefa Piłsudskiego, cesarza Wilhelma, następcę tronu szacha perskiego, emira Afganistanu czy holenderską parę królewską. W ostatnim czasie podupadał, był tam sklep z używaną odzieżą. Teraz znów przyjmuje podróżnych, a niedługo będzie tam można zagrać w squasha. Po czterech latach remontu ponownie otwarto dworzec kolejowy w Zbąszyniu (Wielkopolskie).

W 1938 roku hitlerowskie Niemcy deportowały do Polski około 17 tysięcy Żydów, najwięcej trafiło do małego wielkopolskiego miasteczka. "Honor Polaków uratowali mieszkańcy Zbąszynia" - podkreślił historyk.

Przebudowa dworca ruszyła w 2021 roku. Budynek, jako jeden z ośmiu w w województwie wielkopolskim, udało się wpisać do rządowego programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023. Od początku maja podróżni wysiadający i wsiadający do pociągów na stacji Zbąszyń mogą korzystać z odnowionego budynku dworcowego.

Na dworcu powstało pomieszczenie przeznaczone do pozostawienia rowerów, z wejściem od strony peronów. To niestosowane dotychczas rozwiązanie przez PKP – zwykle miejscem na rowery są wolnostojące wiaty lub dawne magazyny czy przybudówki.

Stracił na znaczeniu

Z pobliskiego Zbąszynka, który do 1939 roku był ostatnią niemiecką stacją przed polską granicą, odjeżdża natomiast siedem pociągów PKP Intercity z Warszawy i Trójmiasta do Berlina.

Wyrywano tu zęby, sprzedawano ubrania z drugiej ręki

Od prowincjalnej stacji do wizytówki

Gdy okazało się, że Poznań przygotuje Powszechną Wystawę Krajową, w 1927 roku Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych zdecydowała o przebudowaniu dworca. Nowy, prestiżowy gmach miał być wizytówką odbudowującego się kraju. Zrealizowano go według projektu Adolfa Pillera, profesora Szkoły Budownictwa w Poznaniu, pełniącego wcześniej m.in. funkcję architekta miejskiego we Lwowie .

Drugie miasto

Był to efekt polskiej ustawy dającej możliwość pozbawienia polskiego obywatelstwa osób, które nie przebywały w kraju przez ostatnie pięć lat lub nie wróciły do Polski na żądanie urzędu zagranicznego RP. Tak "zabezpieczaliśmy się" przed ewentualnym przybyciem Żydów uciekających z III Rzeszy. Na 29 października wyznaczono datę końcową rejestracji paszportów polskich obywateli przebywających za granicą i umieszczenia w nich adnotacji o ważności. Po tym terminie "niezweryfikowani" mieli stracić polskie paszporty.

To był dopiero początek. Podobne pięć składów przyjechało na dworzec kolejnej doby. Setki Żydów dostało się też do Polski pieszo, przekraczając "zieloną granicę".

W sumie do całej Polski deportowano około 17 tysięcy Żydów z polskim obywatelstwem. Najwięcej do Zbąszynia.

"Tutaj rozgrywały się straszliwe sceny. (…) Kobiety i dzieci mdlały, wpadały w rozpacz, ludzie umierali, mieli twarze żółte jak wosk. To było jak cmentarz pełen zmarłych. Byłem też wśród osób, które zemdlały. Tam nie było niczego do jedzenia poza suchym więziennym chlebem, nie było niczego do picia. Nie spałem w ogóle, dwie noce spędziłem na peronie, jedną w poczekalni - to tam zemdlałem. Nie było nawet miejsca, by stać. W powietrzu brakowało tlenu. Kobiety i dzieci były na wpół martwe" – pisał jeden z Żydów w liście, który można znaleźć w zbiorach Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem.