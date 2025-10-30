Wyburzono część zabytkowego browaru. "Prościej i taniej"

Kluczowe fakty:
- W niszczejącym od wielu lat budynku browaru Mycielskich zaczęły się prace remontowe.
- Obiekt przekształci się w zespół mieszkaniowy.
- W wakacje po browarze odbyła się seria spacerów z Jakubem Głazem, krytykiem architektury. To była ostatnia szansa na zobaczenie go w starym kształcie.
- Niespodziewanie dla miłośników starych budynków, inwestor rozebrał do parteru jedno ze skrzydeł budynku. Okazuje się jednak, że miał na to pozwolenie. Co ciekawe, jednym z najbardziej interesujących elementów, które zniknęły w czasie rozbiórki, było wykonane całkiem niedawno znakomite graffiti.
Jakub Głaz, znany w Poznaniu krytyk architektury i przewodnik został zaproszony do oprowadzenia poznaniaków po kompleksie browaru Mycielskich na Kobylepolu. Miał to być ostatni spacer przed rozpoczęciem prac rewitalizacyjnych, w ramach których w budynku znajdzie się 78 apartamentów.