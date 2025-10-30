Wyburzono część zabytkowego browaru. "Prościej i taniej"

Kluczowe fakty:

W niszczejącym od wielu lat budynku browaru Mycielskich zaczęły się prace remontowe.

Obiekt przekształci się w zespół mieszkaniowy.

W wakacje po browarze odbyła się seria spacerów z Jakubem Głazem, krytykiem architektury. To była ostatnia szansa na zobaczenie go w starym kształcie.