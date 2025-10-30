Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Wyburzono część zabytkowego browaru. "Prościej i taniej"

|
Wyburzone ściany wschodniego skrzydła
Browar Kobylepole. Zburzono część wschodniego skrzydła
Źródło: TVN24
Część wschodnia wybudowanego w drugiej połowie XIX wieku browaru Mycielskich na poznańskim Kobylepolu została rozebrana do wysokości parteru. Sprawa wzbudziła wśród miłośników historii Poznania dużo emocji. Ale konserwatorka zabytków rozwiewa wątpliwości. - Właściciel po wielomiesięcznych uzgodnieniach uzyskał stosowne pozwolenie konserwatorskie - wyjaśnia Joanna Pałczyńska-Bielawska.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W niszczejącym od wielu lat budynku browaru Mycielskich zaczęły się prace remontowe.
  • Obiekt przekształci się w zespół mieszkaniowy.
  • W wakacje po browarze odbyła się seria spacerów z Jakubem Głazem, krytykiem architektury. To była ostatnia szansa na zobaczenie go w starym kształcie.
  • Niespodziewanie dla miłośników starych budynków, inwestor rozebrał do parteru jedno ze skrzydeł budynku. Okazuje się jednak, że miał na to pozwolenie. Co ciekawe, jednym z najbardziej interesujących elementów, które zniknęły w czasie rozbiórki, było wykonane całkiem niedawno znakomite graffiti.

Jakub Głaz, znany w Poznaniu krytyk architektury i przewodnik został zaproszony do oprowadzenia poznaniaków po kompleksie browaru Mycielskich na Kobylepolu. Miał to być ostatni spacer przed rozpoczęciem prac rewitalizacyjnych, w ramach których w budynku znajdzie się 78 apartamentów.

Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Gest tenisisty wywołał wściekłość
EUROSPORT
Szpital Powiatowy w Zakopanem
Atak na lekarkę w szpitalu. Pacjent wtargnął do gabinetu
Kraków
pap_20251022_13G
Kradzież w Luwrze. Fala zatrzymań, nowe informacje
Świat
Andrzej Domański
"To jest działka sprzedana za ułamek wartości". Domański o "wielkiej PiS-owskiej aferze"
BIZNES
Kuków wypadek
Zderzenie lawety i trzech ciężarówek. Trwa akcja ratunkowa
Białystok
Policyjne kontrole przewozów osób
Skontrolowali niemal tysiąc aut przewozu osób, wystawili 310 mandatów
WARSZAWA
imageTitle
Ostatnia syrena i szał radości. Niezwykły finał meczu
EUROSPORT
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
IMGW ostrzega. Pomarańczowe alarmy w części kraju
METEO
Lotnisko Warszawa-Radom
Dwa lotniska czasowo zamknięte
Polska
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Spółki technologiczne pokazały wyniki. Inwestorzy reagują
BIZNES
Jerome Powell
Szef FED: kolejna obniżka stóp procentowych nie jest przesądzona
BIZNES
Zniszczenia po przejściu huraganu na Kubie
Ogromne zniszczenia, rośnie bilans ofiar. "Katastrofalne to łagodne określenie"
METEO
76-lenia kierująca jechała S7 pod prąd
Jechała trasą ekspresową pod prąd. Nie reagowała na trąbienie kierowców
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu vel Buła
"Wielki Bu" nie chce do Polski, chce azylu
Polska
Zbigniew Ziobro
Ziobro "strzela sobie w stopę"
Polska
imageTitle
Niepokojące wieści po walce. "Nadal nic nie widzi"
EUROSPORT
Sarah Mullally
Kapłaństwo kobiet jak kara śmierci? Kościół katolicki też zmienia zdanie
Tomasz P. Terlikowski
imageTitle
Wiadomo, kiedy pierwszy mecz Świątek w Rijadzie
EUROSPORT
Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
Spotkanie Trumpa z Xi w bazie wojskowej. Prezydent o ustaleniach
Świat
Lider Demokratów 66 (D66) Rob Jetten
Demokraci 66 przed skrajnie prawicową Partią Wolności. Timmermans rezygnuje
Świat
Donald Trump
Pierwszy raz od 33 lat. Trump wydał rozkaz wznowienia prób broni jądrowej
Świat
Polskie myśliwce
Atak Rosji na Ukrainę, operacja lotnictwa w polskiej przestrzeni
Polska
Zniszczenia po przejściu huraganu Melissa
Kolejne ofiary huraganu, redukcja wojsk USA w Europie, plan wykupienia działki pod CPK
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz, parasole
Deszczowy front nad Polską, możliwe burze. Pogoda na dziś
METEO
53 min
pc
Węgrzy mają dość. Co stanie się, gdy Orban przegra wybory?
Podcast o zagranicy
imageTitle
Zmora Liverpoolu. Żegna się z Pucharem Ligi Angielskiej
EUROSPORT
Donald Trump
Decyzja "w jawnej sprzeczności ze strategią" Trumpa? Sprzeciw wobec redukcji wojsk USA
Świat
Thomas Rose
"Dzień dobry, cześć!". Nowy ambasador USA przybył do Warszawy
Polska
imageTitle
Rywal sfrustrowany dominacją Pogaczara. "Wychodzimy na głupców"
EUROSPORT
imageTitle
Fatalne wieści po wypadku siatkarza. Lekarze potwierdzili śmierć mózgu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica