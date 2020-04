19-latek, który jest podejrzany o zabicie 9-letniego brata, trafi na obserwację psychiatryczną

Jednorazowe badanie psychiatryczne już było, ale to nie wystarczy. 19-letni Maciej J. podejrzany o zabójstwo swojego młodszego brata przejdzie jeszcze kilkutygodniową obserwację psychiatryczną w areszcie śledczym.

Maciej J. ma 19 lat i jest mieszkańcem Turku (woj. wielkopolskie). Od grudnia 2019 roku przebywa w areszcie. Zdaniem śledczych zabił swojego 9-letniego brata. Prokuratura Okręgowa w Koninie wyjaśnia okoliczności śmierci chłopca. Śledczy chcą wiedzieć, czy podejrzany nastolatek był poczytalny i wiedział co robi, czy nie?

Na to pytanie odpowiedzieć miał zespół dwóch biegłych psychiatrów, którzy poddali 19-latka jednorazowemu badaniu psychiatrycznemu. - Biegli mieli ocenić obecny stan Maciej J. oraz ten w chwili popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Orzekli, że podczas tak krótkiego badania nie jest to możliwe i zalecają przeprowadzenie obserwacji. W związku z tym referent tej sprawy znalazł areszt śledczy, w którym taki badanie będzie możliwe. I wkrótce złoży wniosek do sądu o zgodę na obserwację - tłumaczy Aleksandra Marańda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie.