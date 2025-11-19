Pojechał na grzyby i zaginął. Tragiczny finał poszukiwań

Do zdarzenia doszło w Trzciance Źródło: Google Earth

Po godzinie 13 Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie poinformowała o zakończeniu poszukiwań 72-letniego mieszkańca Trzcianki, który w sobotę rano pojechał rowerem na grzyby i ślad po nim zaginął. Mężczyznę znaleziono w drugiej dobie poszukiwań. 72-latek nie żyje.

- Mężczyznę znalazła w lesie przypadkowa osoba. Niestety, spełnił się czarny scenariusz. Zaginionego znaleziono około godziny 10, ale zależało nam, żeby najpierw poinformować rodzinę - powiedziała mł. asp. Monika Cichosz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie i dodała: - Zaplanowano już sekcję zwłok. Wykluczono udział osób trzecich.

Pojechał na grzyby

Mężczyzna wyszedł z domu w sobotę. Wziął rower i pojechał na grzyby. Nikogo nie poinformował w jakim kierunku się udaje. Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło w poniedziałek. Rozpoczęły się poszukiwania.

We wtorek wieczorem policja opublikowała jeszcze nagranie z jednej z przydomowych kamer w Trzciance, która zarejestrowała 72-latka na rowerze jak wiezie laskę inwalidzką. Zaginiony był widziany na ul. Olchowej i poruszał się w kierunku ul. Wieleńskiej. Potem ślad się urywał.

Apel policji

- Apelujemy, by w przypadku zaginięć nie czekać 24 godzin, czy 48 jak to czasem pojawia się w serialach. Jeśli senior znika i nie ma go przez kilka godzin, a wiemy też o jego schorzeniach, to warto od razu poinformować służby. Mamy wtedy większe szanse na to, by skutecznie pomóc - dodała mł. asp. Cichosz.

Ratownicy od kilku dni poszukiwali 72-latka z Trzcianki Źródło: KPP Czarnków

