Poznań Kierowca z blisko sześcioma promilami, jego auto dachowało

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Tarnówce (Wielkopolska) 32-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi i dachował. Na miejscu pojawił się patrol policji.

Od kierowcy i od pasażera wyczuwalna jest silna woń alkoholu.

- Przeprowadzone badanie alkomatem nie pozostawiło złudzeń, ale wynik kierowcy wprawił w osłupienie nawet doświadczonych policjantów. Urządzenie wskazało aż 2,74 miligrama na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ponad 5,7 promila - poinformował asp. sztab. Daniel Boła, rzecznik kolskiej policji.

Usłyszał zarzuty

32-latek odmówił ponownego badania. Pobrano od niego krew do badań. Mężczyzna miał przy sobie również substancję psychoaktywną. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Grozi mu do trzech lat więzienia.

32-latek miał uprawnienia do kierowania autem, ale po ostatnim zdarzeniu je stracił.

- Przy takim stanie upojenia kierowca nie ma żadnej kontroli nad pojazdem, a na drodze staje się śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich - dodał rzecznik kolskiej policji.

Według opracowań medycznych, przy zawartości alkoholu w organizmie powyżej czterech promili dochodzi do zatrucia, które może skutkować śmiercią.

OGLĄDAJ: TVN24