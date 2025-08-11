Wypadek i kolizja w jednym miejscu na S8. Pięć osób w szpitalu

Nocny wypadek i kolizja na trasie S8. Pięć osób przewieziono do szpitali Źródło: OSP Bralin

Jedno miejsce, dwa zdarzenia. Tuż przed godziną 23 służby poinformowały o wypadku na 94. kilometrze trasy S8 (odcinek Bralin-Kępno). - Kierujący dostawczym fordem, w którym znajdowały się łącznie cztery osoby, wjechał w barierę energochłonną i przebijając ją, przedostał się na pas w kierunku Łodzi, gdzie zderzył się z renault, którym również jechały cztery osoby - powiedział nam Filip Ślęk z policji w Kępnie.

Utrudnienia na trasie S8 w kierunku Łodzi trwały trzy godziny Źródło: OSP Bralin

Jak tłumaczył rzecznik, kierowca forda doprowadził do tego zdarzenia "z przyczyn zdrowotnych".

- Pięć osób odniosło obrażenia, u jednej z nich stwierdzono złamanie. Na szczęściu życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Zostali przetransportowani do szpitali w Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu lądowało również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - dodał Ślęk.

Próbował uniknąć wypadku

W chwili wypadku doszło też do kolizji. Dokładnie na tym samym pasie. Wiadomo, że jeden z nadjeżdżających kierowców, widząc, co się wydarzyło próbował uniknąć zdarzenia z poszkodowanymi. - Kierujący nissanem uniknął zderzenie, ale jadący zanim hyundai nie wyhamował i uderzył w tył tego pojazdu. Na szczęście kierowcom nic się nie stało. 30-latek z hyundaia został ukarany mandatem karnym - wskazał policjant.

Wszyscy uczestnicy obu zdarzeń byli trzeźwi.

Na czas oględzin i usuwania pojazdów z drogi, trasa S8 w kierunku Łodzi i Warszawy była zablokowana. Utrudnienia trwały około trzech godzin.

W pierwszym zdarzeniu wzięły udział trzy pojazdy, w drugim dwa Źródło: OSP Bralin